내홍에 흔들린 인천관광공사…새 사장 첫 시험대는 조직 수습

직장 내 괴롭힘 징계 불복 소송으로 갈등 지속
직원 83% “불이익 우려”…인사·조직 운영 불신
인천관광공사가 직장 내 괴롭힘을 둘러싼 갈등과 직원들의 조직 불신을 해소하지 못한 채 차기 사장 선임 절차에 들어간다. 징계를 받은 간부가 소송을 제기한 데 이어 직원 10명 중 8명꼴로 내부 문제 제기에 따른 불이익을 우려하는 것으로 나타나면서 조직 정상화가 새 사장의 주요 과제로 떠올랐다.
11일 인천시 등에 따르면 인천관광공사는 다음 주 중 차기 사장 인선에 착수한다. 관광 분야 전문성뿐 아니라 공정한 인사 운영과 조직 갈등을 해결할 능력 등이 이번 인선의 주요 검증 항목으로 거론된다.
가장 시급한 현안은 직장 내 괴롭힘 사건이다. 공사는 지난해 9월 접수된 간부 A씨 ‘직장내 괴롭힘’ 신고를 외부 노무법인에 맡겨 조사한 결과, 제기된 의혹 21건 가운데 8건이 직장 내 괴롭힘에 해당한다는 판단을 받았다. 피해 직원은 4명으로 파악됐다.
이에 공사는 올해 1월 A씨에게 경고와 감봉 3개월 처분을 내렸다. 그러나 A씨가 징계무효확인 소송을 제기하면서 갈등은 법정 다툼으로 번졌다. 유지상 전 사장의 사의 표명 이후에는 A씨의 사장 직무대행 적절성까지 논란이 됐다.
직원들의 조직 운영에 대한 불신도 수치로 드러났다.
지난 4월 실시한 조사에서 응답자 106명 중 88명(83%)은 불이익 걱정 없이 조직 내 문제를 제기할 수 있다는 질문에 부정적으로 답했다. 인사·조직 운영체계의 개선이 필요하다는 응답도 85명(80.2%)에 달했다.
이 때문에 차기 사장은 ‘이름값’보다 내홍을 잠재우고, 불신을 해소할 인사가 취임해야 한다는 여론이 많다. 피해 직원 보호와 징계 절차의 공정성 확보, 내부 소통체계 개선 등 과제가 차기 사장의 첫 시험대가 될 전망이다.
한편 차기 사장 후보로 관광업계 출신 A씨, 정치계 출신 B씨 등 3~4명이 자천타천 거론되고 있다.
강남주 기자
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