망우동 옛 터미널에 124가구 주택…선사현대 리모델링으로 268가구 늘어난다[헌집줄게 새집다오]

도시는 시간의 흐름 속에 ‘얼굴’을 바꿔갑니다. 낡고 불편한 주거 여건을 개량하고 도시 환경을 개선하기 위한 재건축·재개발 등 정비사업이 이 순간에도 곳곳에서 진행 중입니다. 매달 첫째, 셋째주 수요일에 열리는 서울시 도시계획위원회 결과를 중심으로 생생한 정비사업 정보를 ‘헌집 줄게, 새집 다오’에서 전해드립니다.
서울 중랑구 망우동 옛 여객자동차터미널 부지에 124가구 규모의 공동주택이 들어선다. 강동구 암사동 선사현대아파트는 리모델링을 통해 268가구가 늘어나고, 금천구 가산디지털단지에는 업무·주거·녹지공간을 갖춘 복합시설이 조성된다.
서울시는 지난 10일 제20차 건축위원회를 열고 ‘망우동 360-1 상생주택 건립사업’과 ‘선사현대아파트 리모델링사업’, ‘가산동 G밸리 특별계획구역5 개발사업’, ‘신속통합기획 후보지 건축허가제한 지정’ 등 4개 안건을 심의·의결했다고 12일 밝혔다.
중랑구 망우동 360-1번지 옛 여객자동차터미널 부지에는 지하 3층~지상 25층, 2개 동, 총 124가구 규모의 공동주택이 들어선다. 이 가운데 24가구는 신혼부부를 위한 ‘미리내 집’ 등 장기전세주택으로 공급된다. 근린생활시설과 공공지원시설도 함께 조성된다.
상생주택은 활용도가 낮은 민간 부지에 장기전세주택 등을 공급하는 사업이다. 대상지는 2012년 6월부터 2023년 1월까지 중랑구와의 무상사용 협약에 따라 주차장으로 활용됐으나 협약 종료 후 폐쇄됐다. 서울시는 이 부지를 주거공간으로 전환해 2030년 준공을 목표로 사업을 추진한다.
단지에서 암사나들목을 거쳐 한강공원으로 이어지는 ‘한강 가는 길’도 정비한다. 인근 공원을 재정비하고 개방형 담장과 보행공간을 조성해 단지 주민과 인근 주민이 암사생태공원과 광나루한강공원 등 주변 녹지공간을 편리하게 이용할 수 있도록 할 계획이다.
단지 안에는 청소년 독서실과 키즈도서관, 시니어라이프센터, 암사가족라운지, 주민카페 등 지역공유시설이 들어선다. 이들 시설은 입주민뿐 아니라 지역주민도 이용할 수 있도록 조성한다. 물놀이터 1곳과 일반놀이터 2곳도 지역주민에게 개방한다.
금천구 가산동 319-7번지 일대 1만 5021㎡ 부지에는 지하 5층~지상 24층, 총 4개 동 규모의 복합시설이 조성된다. 업무시설과 오피스텔, 근린생활시설, 공공시설 등을 갖춰 가산디지털단지에 부족했던 생활편의시설과 휴게공간을 확충한다.
특히 전체 부지의 약 22.8%를 시민이 자유롭게 이용할 수 있는 공개공지로 조성한다. 광장과 녹지·휴게공간을 마련하고 금천구의 ‘G밸리 가든팩토리 조성사업’과 연계해 주변 녹지와 보행공간을 연결할 계획이다.
오피스텔 3개 동에는 G밸리 근로자를 위한 소형 주거공간과 신혼부부·2인 가구 등을 고려한 전용면적 42㎡·59㎡형 등 다양한 크기의 주거공간이 들어선다.
입주민을 위한 주민공동시설도 약 4380㎡ 규모로 마련한다. 식당과 피트니스센터, 작은도서관, 북카페, 스터디카페, 게스트하우스 등을 배치해 생활 편의를 높일 계획이다.
이와 함께 약 1만 3290㎡ 규모의 공공기여시설도 조성한다. 서울시는 G밸리 입주기업이 교류하고 업무에 활용할 수 있는 전시장과 회의시설, 지역주민을 위한 활력충전센터 등을 마련하는 방안을 검토하고 있다.
명노준 서울시 주택실장은 “활용도가 낮았던 부지에 새로운 주택을 공급하고, 기존 아파트 리모델링으로 주택 수를 늘리는 동시에 지역주민이 이용할 수 있는 생활·보행공간도 확충할 계획”이라며 “주택공급과 지역에 필요한 생활공간 조성이 원활히 추진될 수 있도록 후속 절차를 적극 지원하겠다”고 말했다.
이범수 기자
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