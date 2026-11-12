식사 배달로 안부 확인하기…‘동대문 돌봄SOS’ 하반기 모니터링

9~17일 협약기관·동주민센터 점검

5~10월 제공한 5개 돌봄서비스 대상



구청 협약 기관 직원이 ‘돌봄SOS 서비스’로 제공하는 도시락을 제작 중이다.

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서울 동대문구는 2026년 하반기 ‘돌봄SOS 서비스 모니터링’을 실시한다고 12일 밝혔다.긴급하게 돌봄이 필요한 구민에게 보다 안전하고 질 높은 돌봄 서비스를 제공하기 위해서다. 지난 5월부터 10월까지 제공된 돌봄 서비스를 대상으로 하며 9~17일 진행한다.돌봄SOS는 갑작스러운 질병이나 사고 등으로 일시적이고 긴급한 돌봄이 필요한 구민에게 ▲일시재가(방문 지원) ▲단기시설 ▲동행 지원 ▲주거 편의 ▲식사 배달 등 5대 돌봄 서비스를 제공하는 사업이다.구는 2022년부터 매년 상·하반기 정기적인 모니터링을 실시하며 서비스 제공 기관의 운영 실태와 서비스 품질을 점검하고 동 주민센터 돌봄 매니저의 업무 수행 현황을 확인해왔다.올해 상반기에는 식사 배달 서비스 이용자의 안전과 식사 위생 관리를 강화하는 데 중점을 뒀다. 하반기 모니터링은 상반기에 강화한 운영 원칙의 현장 정착 여부를 확인한다. 또 5대 돌봄 서비스 전반의 운영 및 제공 실태를 점검하여 서비스 품질을 높이는 데 중점을 두고자 한다.이를 위해 협약 기관과 동 주민센터를 대상으로 각 서비스의 특성을 고려해 점검하고 미흡한 사항과 개선이 필요한 부분을 살펴볼 예정이다. 점검 결과는 향후 사업 운영에 반영한다.최동민 구청장은 “정기적인 모니터링을 통해 현장의 목소리를 반영하고 서비스 제공 과정에서 발생할 수 있는 문제점을 지속적으로 개선해 구민이 안심하고 이용할 수 있는 돌봄SOS를 만들어 나가겠다”고 말했다.유규상 기자