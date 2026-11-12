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깨끗한 성수동 만드는 ‘성동 줍깅 캠페인’

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지난 11일 구청장과 주민 80여명
성수역부터 연무장길 약 2㎞ 구간


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유보화(오른쪽 두번째) 성동구청장이 지난 11일 성수동에서 열린 ‘평생 살고 싶은 성동 줍깅 캠페인’에 참여해 이동하고 있다.
성동구 제공


서울 성동구는 지난 11일 성수동 연무장길 일대에서 ‘평생 살고 싶은 성동 줍깅 캠페인’을 진행했다고 12일 밝혔다. ‘줍깅(줍다+조깅)’은 걷거나 뛰면서 길거리 쓰레기를 줍는 생활 속 환경 보호 활동이다.

캠페인에는 유보화 성동구청장을 비롯해 성동구 구정평가단과 성수동, 사근동 주민 등 80여 명이 참여했다. 참가자들은 구두테마공원에 모여 ‘환경 퀴즈’로 올바른 쓰레기 배출 방법을 익혔다. 이후 공원에서 출발해 성수역, 수제화거리, 연무장길로 이어지는 약 2㎞ 구간을 걸으며 가로변 곳곳과 빗물받이에 버려진 쓰레기를 수거했다.

구는 캠페인에서 파악한 무단 투기 다발 지점과 주요 쓰레기 품목 등을 분석할 계획이다. 이를 바탕으로 거리 휴지통 설치, 청소 인력 배치, 무단 투기 단속 강화 등 향후 청소 행정에 반영한다.

유보화 구청장은 “연무장길은 수제화 장인들의 손길이 깃든 성수동의 뿌리이자, 국내외 방문객이 찾아오는 성동의 얼굴”며 “쓰레기를 줍는 주민들의 작은 손길 하나하나가 성동을 빛내는 금손인 만큼, 주민과 함께 힘을 모아 평생 살고 싶은 깨끗한 성동을 만들어 가겠다”고 말했다.


유규상 기자
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