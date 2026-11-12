대전시 내년 살림살이 규모 역대 최대 ‘8조 85억원’

지역경제 품랫폼 ‘온통대전’ 지원액 10배 증액

충청U대회 운영비 등 241억, 빵축제 20억 편성



대전시청. 서울신문 DB

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대전시 예산이 사상 처음 8조원을 돌파했다.대전시는 11일 내년도 예산안을 올해보다 13.5%(9503억원) 증가한 8조 85억원 규모로 편성해 대전시의회에 제출했다고 밝혔다. 일반회계 6조 5565억원, 특별회계 1조 4520억원으로 전년 대비 각각 14.2%, 10.1% 늘었다. 민생경제 회복과 미래 성장동력 확보, 시민의 일상과 안전을 지키는 데 우선순위를 뒀다고 시는 설명했다.소상공인과 자영업자의 경영 부담 완화와 지역경제에 활력을 불어넣는 민생 분야 투자를 강화한다. 지역경제 플랫폼인 온통대전 2.0을 중심으로 소비를 확대하고 경제 선순환 구조 강화를 위해 올해보다 10배 늘어난 600억원을 편성했다. 소상공인 초저금리 지원에 349억원, 전통시장·상점가 현대화와 주차 환경 개선에 107억원을 지원할 계획이다. 미래 성장동력 확보를 위한 전략적 투자도 추진한다. 카이스트 개방형 양자 팹 구축 70억원, 바이오창업원 조성 70억원, 국방 우주 소부장 3D 프린팅 공동 제조센터 구축에 65억원 등을 배정했다.저출생·고령화와 1인 가구 증가 등 인구 구조 변화에 맞춰 생애주기별 복지와 돌봄 지원을 강화한다. 아이 맞이 지원금으로 129억원, 아동 기본 수당 68억원과 무상 학교급식 448억원, 대전형 양육 수당 543억원, 노인 일자리 지원에 1122억원을 투입할 예정이다. 청년특별시 대전 구축을 위해 청년 부부 결혼장려금 180억원, 미래 두배 청년 통장 52억원, 청년인턴 26억원, 대전형 청년 주택 임차보증금 이자로 18억원을 지원한다.문화·체육 분야에서는 2027 충청권 하계 세계대학 경기대회 운영과 경기장 개·보수에 241억원, 서남부종합스포츠타운 조성 20억원, 야구 특화 거리 조성 40억원, 대전 한화생명 볼파크 증축 28억원, 융복합 특수영상 콘텐츠 클러스터 조성 121억원 등을 투입하기로 했다.시는 일반회계 2300억원, 특별회계 150억원, 지역개발 채권 700억원 등 총 3150억원은 지방채를 발행해 확보할 계획이다.이에 따라 대전시 2027년 채무액은 올해보다 524억원 늘어난 1조 7325억원, 채무 비율은 19.8%로 높아지게 된다.예산안은 시의회 심사와 의결을 거쳐 내달 15일 확정된다.임재진 대전시 기획조정실장은 “어려운 재정 여건을 고려해 불요불급한 지출은 줄이고 대형 사업은 공정률과 추진 상황, 투자계획 등을 검토해 예산을 배분했다”며 “국비 확보를 적극 추진하고 사업 효과를 평가해 재정 투입의 효율성을 높이겠다”고 밝혔다.대전 박승기 기자