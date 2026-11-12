경기도청 출신 업체에 교통용역 6년째 수의계약

버스·택시 평가 9건…대표 심의 참여도 논란



김해련 경기도의원

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경기도가 전직 도청 공무원이 대표로 있는 업체에 버스·택시 평가용역을 수년간 수의계약으로 맡겨 공정성 논란이 제기됐다.12일 경기도의회 김해련 의원에 따르면 N사는 2021년부터 올해까지 6년 연속 시내버스 평가용역을 맡았다. 택시 평가도 2023년과 2025~2026년 수행해 두 분야에서 모두 9건을 수주했다.이 업체는 교통약자 이동 지원계획과 교통안전 기본계획 등 다른 용역도 수행했다. 김모 대표는 2007~2018년, 이모 전무는 2021년까지 도청에서 근무했다.경기도는 유찰을 이유로 이 업체와 수의계약을 체결해 왔다. 유찰이 반복된 만큼 예산이나 입찰 조건을 조정해 경쟁을 유도했어야 한다는 지적이 나왔다.김 대표는 지난해 4월 경기도 교통영향평가 심의위원으로도 위촉됐다. N사가 남양주 왕숙2지구 교통영향평가 용역을 맡은 상황에서 김 대표가 인접한 왕숙1지구 심의에 참여했는지, 이해충돌 소지가 있는지도 확인 대상으로 지목됐다. 버스·택시 평가 결과는 운수업체의 지원금과 인센티브 지급 기준으로 쓰인다.김 의원은 “반복 수의계약 경위와 심의위원의 이해충돌 여부를 철저히 확인하고, 업체 선정의 공정성과 평가의 객관성을 확보해야 한다”고 말했다.한상봉 기자