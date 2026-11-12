GS칼텍스, 스마트 소방 안전역량 강화

첨단 궤도 로봇과 현장 인력 협업 스마트 소방 방재체계 고도화



GS칼텍스가 12일 여수공장에서 소방훈련대회를 하고 있다.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

GS칼텍스가 화재 예방을 위한 선제적 안전관리와 실전형 소방 훈련을 통해 사업장 안전 역량 강화에 나섰다.GS칼텍스는 12일 여수공장 소방훈련장에서 화재·폭발, 가스 누출 등 복합 비상사태에 대비한 ‘제31회 생산본부 소방훈련대회’를 개최했다.이번 대회에는 생산·지원 부서 8개팀, 72명의 임직원이 참가해 화재 신고, 이동식 모니터 방수, 강행 침입(Leak 배관 밸브 차단), 재해자 구조, 화재 진압 완료 보고 등 5단계 실전형 비상대응 훈련으로 진행됐다.특히 정유·석유화학 공정의 특성을 반영해 A그룹은 드럼(Drum) 화재, B그룹은 오버헤드 파이프랙(O/H Pipe Rack Flange Gasket) 화재 상황을 가정했다.참가자들은 화재 확산과 폭발 위험이 높은 상황에서 초기 대응자의 위험지역 체류시간을 최소화하는 강행 침입 전술 등 고난도 진압훈련을 통해 현장 대응능력을 점검했다.또 고온·유독가스·폭발 위험 등으로 인력 진입이 어려운 지역에 투입할 수 있는‘ 비상 대응 궤도 로봇’이 화점에 접근해 정밀 방수하는 소방 장비 시연도 눈길을 끌었다.첨단 로봇 기술과 숙련된 소방 인력의 협업을 통해 인명 피해 위험을 줄이는 스마트 소방·방재체계의 가능성을 선보였다.김성민 GS칼텍스 CSEO/각자대표 겸 생산본부장은“안전은 사고가 발생하지 않도록 얼마나 철저하게 예방하느냐에서 시작된다”며 “30년 넘게 이어온 소방훈련대회를 통해 임직원의 현장 대응 역량을 높이고, 첨단 소방 장비와 비상 대응 시스템을 지속적으로 고도화해 나가겠다”고 강조했다.한편, GS칼텍스는 1992년부터 매년 소방훈련대회를 개최해 왔으며, 누적 참가 인원은 3400여명에 달한다.여수 류지홍 기자