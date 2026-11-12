주연창 전남광주특별시의원, 전남지역 SOC 확충 촉구

지방도·지방하천 정비 예산 확대 및 장기 지연 사업 조기 완공 촉구



주연창 전남광주통합특별시의원.

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전남광주특별시의회 주연창 의원이 여수 등 전남지역 SOC 확충을 촉구하고 나섰다.주 의원은 지난 11일 2026년도 광역건설국 소관 행정사무감사에서 통합특별시 출범에 따른 지역 간 기반 시설 격차 해소를 강조하며 구 전남지역의 지방도·지방하천 등 기본 SOC 투자 확대와 기반 시설 개선을 주문했다.주 의원은 “광주·전남 통합 과정에서 지역 주민들이 감내한 불편과 희생에 상응하는 실질적인 지원이 필요하다”며 “통합특별법에 따른 국가 재정지원 가능성을 적극 활용해 지방도와 지방하천 등 생활밀착형 SOC 확충에 나서야 한다”고 촉구했다.특히 “지방하천 정비사업은 5년 전 연간 25개 지구에서 올해 77개 지구로 크게 늘었지만 예산은 사업량 증가를 따라가지 못하고 있다”고 지적했다.또 “공사가 장기간 지연되면서 주민 불편과 집중호우 시 피해 우려가 커지고 있다”며 “신규 사업 확대보다 이미 착수한 사업을 우선 마무리할 수 있도록 예산을 집중해야 한다”고 강조했다.이어 “여수국가산단과 광주 반도체산단을 연결하는 광역 교통망 확충 등의 필요성이 크다”며 “여수~순천 간 고속도로 국가 계획 반영 추진과 지방도 863호선의 4차로 확장을 순천 해룡에서 여수 화양까지 연결하는 방안을 검토해야 한다”고 요구했다.또 여수 금오대교 건설사업과 관련해 현행 특별시와 여수시의 5대5 재원 분담 방식을 지적하며 통합특별법을 활용한 국비 지원 방안을 적극 모색해야 한다고 덧붙였다.이에 김재인 광역건설국장 직무대리는 사업지구 증가에 비해 예산이 충분히 확보되지 못해 일부 하천 정비사업이 지연되고 있음을 인정하며, 신규 발주보다는 현재 진행 중인 사업 가운데 조기 준공이 가능한 지구부터 우선 마무리하는 방향으로 추진하겠다고 답변했다.무안 류지홍 기자