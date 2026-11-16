인천공항 ‘박남춘호’ 19일 이륙…8개월 수장 공백 마침표

원청교섭 결렬에 파업 위기…취임부터 노사 갈등 시험대

5단계 확장 국가계획 반영 시급…항공 수요 증가에 대비



박남춘 전 인천시장. 인천시 제공

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박남춘 전 인천시장이 8개월여 수장 공백을 겪고 있는 인천국제공항공사 사장에 취임한다. 박 전 시장은 취임과 동시에 파업 위기로 치닫는 자회사 노사 갈등 수습과 공항의 미래 경쟁력을 좌우할 5단계 확장사업의 국가계획 반영이라는 두 가지 숙제를 풀어야 한다.16일 인천공항공사 등에 따르면 박 전 시장은 오는 19일 제11대 사장으로 취임할 예정이다. 공사는 지난 13일 서면 주주총회를 열고 박 전 시장을 사장 후보로 최종 추천했다. 국토교통부 장관의 제청과 대통령 재가를 거쳐 최종 임명된다. 임기는 3년이다.박 전 시장이 취임하면 이학재 전 사장이 지난 3월 물러난 이후 이어진 김범호 부사장의 직무대행 체제도 마무리된다.인천공항이 겪고 있는 가장 시급한 현안은 자회사 노동조합과의 갈등이다.인천지방노동위원회는 지난 12일 공사와 자회사 3곳 노조 간 원청교섭에 대해 조정 중지 결정을 내렸다. 노사가 지난 7월부터 8차례 교섭했지만 교섭 의제의 범위를 놓고 이견을 좁히지 못한 데 따른 것이다.쟁점은 중앙노동위원회가 공사의 사용자성을 인정한 산업안전 의제의 적용 범위다. 노조는 교대제 개편과 환경 분야 근로시간 단축 등을 요구하고 있지만 공사는 해당 요구가 원청교섭 대상에 포함되지 않는다는 입장이다.노조는 쟁의행위 찬반투표를 거쳐 향후 투쟁 방침을 결정할 계획이다. 취임을 앞둔 박 전 시장으로서는 중단된 교섭을 재개하고 노사 간 입장 차이를 좁히는 일이 첫 시험대가 된 셈이다.두 번째 숙제는 인천공항 5단계 확장사업이다.공사는 제3여객터미널과 제5활주로, 계류장 등을 신설해 연간 여객 처리능력을 현재 1억600만명에서 1억3100만명으로 늘리는 방안을 구상하고 있다.지난해 인천공항 이용객은 7407만여명으로 개항 이후 최대치를 기록했다. 국토부가 발주한 제6차 공항개발 종합계획 수립 연구에서는 2033년 국제선 여객이 1억636만명에 이를 것으로 추산했다. 이 전망대로라면 국제선 여객만으로 현재의 연간 처리능력을 넘어선다.문제는 공항 확장에 상당한 시간이 걸린다는 점이다. 제2여객터미널 확장과 제4활주로 신설 등을 포함한 4단계 사업에는 약 7년이 소요됐다. 5단계 사업 역시 국가계획 반영이 늦어질 경우 향후 여객 수요에 대응할 시설 확충에도 차질이 생길 수 있다.당장 국토부가 연내 고시할 예정인 ‘제7차 공항개발 종합계획’에 5단계 사업을 반영하는 것이 첫 관문이다. 이후에도 사업 규모와 재원 조달, 착공 일정 등을 구체화해야 한다.박 전 시장은 청와대 인사수석과 재선 국회의원, 인천시장을 지내며 중앙정부와 지방행정 경험을 쌓았다.강남주 기자