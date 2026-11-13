이오수 경기도의원 “강·호수·바다 다 갖추고도 관광사업은 줄줄이 일몰… 수변관광 전략 마련해야”



▲이오수 경기도의원이 13일 열린 문화체육관광위원회 행정사무감사에서 관련 자료를 들어 보이며 경기관광공사를 상대로 질의하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 문화체육관광위원회 이오수 부위원장(국민의힘, 수원9)은 11월 13일 진행된 경기관광공사 행정사무감사에서 수변·야간관광 사업의 연이은 일몰과 예산 삭감 실태를 짚으며, 지속 가능한 수변문화관광 거점 육성으로의 정책 전환을 촉구했다.이날 감사에서 이 부위원장은 여주 남한강변 개발과 연천·파주 수변길 사업에 이어 올해 경기바다 관광 활성화 사업까지 일몰 처리되고, 야간관광 예산 7억원은 집행조차 이루어지지 못한 채 전액 삭감된 문제를 지적했다.특히 로컬콘텐츠 개발비 6억원이 전액 삭감된 데다 경기투어패스 역시 성수기인 8월에 판매가 조기 중단된 사례를 언급하며, 재정 상황에 따라 주요 관광사업이 거듭 축소되거나 중단되는 현행 구조를 개선해야 한다고 강조했다.이 부위원장은 “재정이 어려울수록 단발성 행사보다 지역에 성과가 남는 사업을 추진해야 한다”며 “예산을 여러 사업에 분산하기보다 경쟁력 있는 수변문화관광 거점을 선정해 로컬 콘텐츠와 문화 프로그램, 관광상품을 집중 지원해야 한다”고 주문했다.이와 함께 수변 관광지의 안전관리 미흡 문제도 도마 위에 올랐다. 이 부위원장은 수풀누리 산책로의 안전난간 보수 및 야간 조명·폐쇄회로텔레비전(CCTV) 설치 예산이 삭감된 점을 지적하며, 안전시설 관련 예산의 우선적인 확보와 수변 관리기관 간 상설 협력체계 마련을 촉구했다.아울러 이 부위원장은 향후 ‘경기도 수변문화관광 활성화 및 지원 조례’ 제정을 추진하겠다는 구상을 밝히며, 경기관광공사 측에 도내 강과 호수, 해안을 잇는 광역 관광거점 육성 전략과 중장기 기초구상안을 수립할 것을 요청했다.이오수 부위원장은 “경기도의 호수와 하천, 강과 바다는 도민의 일상 속 쉼터이자 지역경제에 활력을 불어넣을 소중한 관광자산”이라며 “단발성 대행사업의 한계를 넘어 수변문화관광 거점을 지속적으로 육성할 수 있도록 제도적 기반을 마련하고, 경기관광공사도 구체적인 정책과 사업을 준비해야 한다”고 강조했다.양승현 리포터