이인애 서울시의원, ‘제17회 서울사회복지대상’ 대회장상 수상

보건복지위원회 부위원장으로서 서울시 보건·복지 정책 발전 공로 인정

여성·아동 등 사회적 약자를 위한 현장 의정활동

“시민 누구나 건강하고 안전한 일상 누리도록 실효성 있는 정책으로 보답할 것”



‘제17회 서울사회복지대상’ 대회장상을 받은 이인애 부위원장(왼쪽). 서울시의회 제공



‘제17회 서울사회복지대상’ 대회장상 수상자들과 기념촬영 하는 이인애 부위원장(오른쪽에서 세 번째). 서울시의회 제공

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서울시의회 보건복지위원회 이인애 부위원장(더불어민주당, 비례대표)은 지난 6일 서울시청 신관 8층 다목적홀에서 열린 ‘2026 제17회 서울사회복지대상’ 시상식에서 서울사회복지대상 대회장상을 수상했다.올해로 17회째를 맞은 서울사회복지대상은 서울복지신문사가 주최하고 보건복지부·서울시·서울시의회가 후원하는 상으로, 사회복지정책·사회복지실천·사회공헌 3개 부문에서 복지 향상에 헌신해 온 이들을 시상한다.제12대 서울시의회 초선이자 최연소 당선인 중 한 명인 이 부위원장은 보건복지위원회 부위원장으로서 여성·아동 등 사회적 약자를 위한 의정활동에 매진해 왔다. 특히 여성 특화시설 통폐합 정책의 문제점을 날카롭게 지적하고, 위기 여성청소년이 야간에도 안전하게 보호받을 수 있는 체계 구축을 지속적으로 촉구해 온 공로를 인정받았다.수상 소감에서 이인애 부위원장은 “이번 상은 보건복지위원회 부위원장으로서 시민의 삶을 더 세심히 살피라는 뜻으로 받아들인다”며 “현장의 목소리에 귀 기울여 시민 누구나 건강하고 안전한 일상을 누릴 수 있도록 실효성 있는 정책으로 보답하겠다”고 밝혔다.류정임 리포터