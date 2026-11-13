김태희 경기도의원, 종이팩 분리배출 정착 및 수리문화 활성화 대책 마련 촉구



▲김태희 경기도의원이 12일 열린 도시환경위원회 행정사무감사에서 기후환경에너지국과 경기환경에너지진흥원을 상대로 질의하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 도시환경위원회 김태희 의원(더불어민주당 정책위원장, 안산2)은 12일 열린 제395회 정례회 도시환경위원회 행정사무감사에서 기후환경에너지국과 경기환경에너지진흥원을 상대로 종이팩 분리배출 의무화 시행에 앞선 준비 실태를 점검하고, 수리문화 확산을 위한 정책 지원 강화를 주문했다.이날 감사에서 김태희 의원은 “2027년 1월부터 종이팩 분리배출이 의무화되면서 경기도 내 의무관리대상 공동주택(300세대 이상 등) 4,976개 단지가 적용 대상이 된다”며 “주민들이 분리배출에 적극 참여할 수 있도록 홍보와 안내를 강화하고, 단지별 수거실적을 체계적으로 관리할 수 있는 시스템을 마련해야 한다”고 강조했다.이와 함께 수리권 관련 정책의 추진 상황도 짚었다. 김태희 의원은 “경기도에 수리권 관련 조례가 제정되고 정책연구와 체험교육도 추진되었지만, 후속 사업을 확대할 필요가 있다”며 “화성시의 장난감 병원과 수원시의 찾아가는 우산수리센터 등 시·군의 우수사례를 참고해 다양한 수리문화 사업을 발굴해야 한다”고 제안했다.나아가 김태희 의원은 경기환경에너지진흥원 측에 기존의 단기성 체험교육에 머무르지 않고 수리문화 정착을 위한 특화사업을 발굴해 시범사업을 추진하는 등 구체적인 실행 계획을 수립할 것을 요청했다.이에 대해 경기환경에너지진흥원은 “화성·수원 등 지역별 수리문화 사업에 대한 현장 방문과 사례 연구를 진행하고 있으며, 내년도 사업 추진을 위해 준비하고 있다”고 답했다.끝으로 김태희 의원은 “종이팩 분리배출과 수리문화 활성화는 자원 낭비를 줄이고 자원순환을 실천하는 중요한 활동”이라며 “경기도와 경기환경에너지진흥원이 도민들의 참여를 높이고 생활 속 자원순환이 활성화될 수 있도록 노력해 달라”고 당부했다.양승현 리포터