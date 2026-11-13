이종민 서울시의원 “서울시 은평병원 마약관리센터 치료 성과 긍정적… 전문의 확충과 회복관리 강화해야”

제340회 정례회 행정사무감사서 은평병원 마약관리센터 치료성과 및 운영 실태 점검

입원치료 149건 및 마약류 검사 성과 긍정 평가 및 중독정신의학과 전문의 충원 필요성 강조

입원치료 성과 넘어 퇴원 후 치료 지속성과 회복성과 관리 필요성 강조



제340회 정례회 행정사무감사에서 은평병원장에게 질의하는 이종민 의원. 서울시의회 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울시의회 보건복지위원회 이종민 의원(국민의힘, 비례)은 제340회 정례회 행정사무감사에서 서울시 은평병원 마약관리센터의 치료성과를 긍정적으로 평가하면서, 전문인력 확충과 퇴원 후 지속적인 회복관리의 필요성을 강조했다.이 의원은 은평병원 마약관리센터가 개소 1주년을 맞아 발표한 전문 입원치료 149건, 마약류 검사 3만 9382건 등의 성과를 언급했다. 또한 지난해 치료보호 실적 전국 2위, 올해 4월 권역 치료보호기관 지정 등 그동안의 노력을 높이 평가했다.다만 이 의원은 마약중독 치료의 특성상 갈망과 재발로 인해 재입원이 잦을 수 있다는 점을 짚었다. 이에 단순한 입원 건수 집계를 넘어 퇴원 후 치료 유지율이나 재활 연계율 등 실질적인 회복 과정까지 체계적으로 관리해야 한다고 주문했다.아울러 심각한 전문인력 부족 문제도 도마 위에 올랐다. 2026년 9월 말 기준으로 중독정신의학과 전문의 정원 3명 중 단 1명만 재직 중인 상황을 언급하며, 이 인력만으로 입·외래 진료와 응급 상황을 감당할 수 있는지 확인했다. 이어 오세훈 서울시장이 현장 방문 시 약속했던 전폭적인 지원을 바탕으로 시급히 전문의를 충원해 달라고 당부했다.끝으로 이종민 의원은 은평병원이 정신응급환자와 마약중독환자 등 전문적인 치료와 보호가 필요한 시민들을 위한 중요한 공공의료기관임을 강조했다. 특히 “24시간 정신응급 대응체계 재가동과 마약관리센터의 치료 확대 등 그동안의 노력과 성과를 긍정적으로 평가한다”며 “마약중독 치료가 안정적으로 이루어질 수 있도록 전문인력을 확보하고, 치료 건수뿐 아니라 퇴원 이후 치료의 지속성과 회복성과도 잘 살펴봐 주시기 바란다”라고 당부했다.류정임 리포터