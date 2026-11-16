이성배 서울시의원 “공사장 가로지르는 잠실 대체야구장 동선… 셔틀버스 ‘검토’만으론 안 돼”

균형발전본부 행감서 잠실 대체야구장 안전 이동 대책 주문

“관람객들의 안전한 동선이 담보되지 않으면 인근 단지로 유입될 수 있어”

세계인의 잠실 MICE지만 지역주민들이 피해 보지 않게 상시 소통해야”



질의하는 이성배 의원. 서울시의회 제공

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서울시의회 이성배 부의장(국민의힘, 송파4)은 지난 5일 열린 제340회 정례회 도시계획균형위원회 균형발전본부 행정사무감사에서 잠실 대체야구장을 오가는 관람객의 안전을 위해 셔틀버스를 운영할 것을 주문했다.잠실 스포츠·MICE 복합공간 조성사업으로 기존 잠실야구장 부지에 돔구장이 건립되는 동안, 두산 베어스와 LG 트윈스는 내년부터 리모델링된 잠실주경기장을 홈구장으로 사용하게 된다. 그러나 임시로 마련된 대체야구장이 대규모 공사 현장 한가운데에 위치하게 되면서, 경기를 찾는 관람객들은 공사장을 가로지르는 위험한 통행로를 도보로 이용할 수밖에 없는 처지에 놓였다.그동안 잠실 돔구장 건립과 대체야구장 조성 과정을 적극적으로 이끌어 온 이 의원은 서울시가 대규모 개발 사업을 상전벽해라며 대대적으로 홍보하고 있으나, 실상은 공사장 한가운데 방치된 대체야구장 동선이 안전의 사각지대에 놓여 있다고 지적했다. 이에 따라 관람객과 주변 시설 이용객이 안심하고 오갈 수 있는 전용 셔틀버스 운행 등 실효성 있는 대책 마련이 시급하다고 거듭 촉구했다.특히 이 의원은 관람객들의 안전한 보행 동선이 담보되지 않을 경우, 경기 전후의 인파가 인근 아파트 단지 안으로 무분별하게 유입되어 극심한 주민 불편과 추가적인 안전 사고로 이어질 수 있다고 강하게 우려했다.이에 대해 균형발전본부장은 지난 업무보고 때 지적받은 내용을 관광체육국과 입주 TF, 공정관리 TF에 전달했으며 체육과에서 검토 중이라고 답했다. 다만 셔틀로 쓰는 전세버스 업체에 저상버스가 거의 없어 현실적인 어려움이 있다고 밝혔다.이 의원은 “검토에 그쳐서는 안 된다”라며 “팬들을 보호해야 하는 것은 구단이고, 그 구단을 움직일 수 있는 것은 서울시”라고 지적했다. 이어 “내구연한이 지나 교체되는 시내버스 가운데 정비하면 쓸 수 있는 차량도 분명히 있을 것”이라며 “업체 상황만 볼 것이 아니라 시야를 넓혀 찾아보면 길이 있다.”라고 말했다.이에 따라 현재 서울시는 행정사무감사 이후 사업소를 중심으로 구단과 위·수탁 협약을 체결해 셔틀버스를 본격적으로 운영하는 방안을 다각도로 검토하고 있다.이 의원은 균형발전본부가 마이스 사업에서 맡는 역할도 짚었다. 균형발전본부장은 “지구단위계획 전체를 관리하고 주요 민자사업 협상도 진행해 총괄적인 역할을 하고 있다.”라고 답했고, 이 의원은 “가장 책임 있는 부서인 만큼 셔틀 문제도 체육정책과에 전달하는 데 그치지 말고 직접 챙겨야 한다.”라고 요구했다.끝으로 이성배 의원은 잠실 스포츠·MICE 사업 인근 주민들의 민원에 적극 소통할 것을 주문하며 “세계인이 찾는 잠실 MICE도 중요하지만, 바로 옆에 사는 이웃이 피해를 보지 않고 이웃이 가장 먼저 찾는 즐거운 MICE가 돼야 한다”라고 강조했다. 이에 균형발전본부장은 사업시행자가 주민 소통창구를 마련할 계획이며, 주변 주민들이 피해를 보지 않도록 잘 챙기겠다고 답했다.류정임 리포터