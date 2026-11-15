홍제폭포서 ‘한폭 인생샷’ 어떤가요

한복·장신구 대여 및 체험공간

방문객 500만… 30%는 외국인

박운기 청장 “세계인의 명소로”



15일 서울 서대문구 홍제폭포를 찾은 외국인 관광객이 한복을 곱게 차려입고 폭포를 배경으로 활짝 웃으며 기념사진을 찍고 있다.

서대문구 제공

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서울 서대문구는 홍제폭포 복합문화센터에 한복체험관 ‘한폭’(HANPOK)을 마련, 9일부터 운영에 들어갔다고 15일 밝혔다.홍제폭포는 2011년 조성된 높이 25m, 폭 60m에 이르는 인공폭포다. 2023년 폭포 건너편에 수변 카페와 야외 테라스, 작은도서관을 조성하고 ‘서대문 홍제폭포’란 이름을 붙인 이후 지난달까지 누적 방문객 500만명을 넘어섰다.카페에서 쓰인 신용카드 결제금액의 약 30%가 외국인으로 추정되는 등 관광객 발길이 이어지고 있다. 체험 프로그램 수요도 확인됐다. 지난 7~9월 방문객 설문조사에서 외국인 응답자의 28%가 ‘체험 프로그램 개설’을 원한다고 답했다. 구는 이런 수요를 반영해 홍제폭포의 자연경관과 한국 전통문화를 함께 즐길 수 있는 한복체험관을 마련했다.한복의 ‘한’(HAN)과 폭포의 ‘폭’(POK)을 합쳐 이름을 붙였다. 한복을 입고 홍제폭포를 배경으로 찍은 사진이 한 폭의 그림이 된다는 의미다. 방문객은 원하는 한복과 장신구를 골라 착용한 뒤 홍제폭포를 배경으로 기념사진을 찍고 한복 차림으로 카페폭포에서 음료를 즐기는 것도 가능하다.한복과 장신구 대여료는 1만 2000원(90분 기준)으로, 카페 음료가 포함된 가격이다. 복합문화센터 2층에는 전통공예를 손수 만들어 보는 체험공간도 마련할 예정이다. 한국어·영어·중국어·베트남어 등 4개 언어로 안내하고 영어 통역이 가능한 직원도 배치한다.대여 신청은 하루 세 차례 받는다. 접수 시간은 오전 9시 30분~10시, 오후 1시 30분~2시, 오후 4시~4시 30분이다. 구는 홍제폭포의 경관과 문화 콘텐츠를 연계해 방문객이 머물며 즐길 수 있는 관광 경험도 확대한다는 방침이다.박운기 구청장은 “500만명이 찾은 홍제폭포에 한국 전통문화를 경험하는 즐거움을 더하려 한다”며 “홍제폭포를 잠시 들르는 관광지를 넘어 세계인이 머물고 다시 찾는 서대문의 문화관광 명소로 발전시키겠다”고 말했다.이범수 기자