마포 “1회용품 그만 쓰기로 해요”

청사·축제·전통시장 ‘실천캠페인’

유동균 청장 “습관 자리잡도록”



유동균 마포구청장이 11일 구청에서 열린 1회용품 줄이기 캠페인에서 다회용컵 사용을 홍보하고 있다.

마포구 제공

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서울 마포구는 지난 11일 구청 1층 로비에서 ‘청사 내 1회용품 없애기 실천 캠페인’을 했다.구는 생활폐기물 감량과 친환경 사회 조성을 위해 ‘1회용품 없애기 추진 계획’을 수립하고, 1회용품 근절과 함께 다회용품 사용 문화 확산을 위해 노력하고 있다.캠페인은 12월까지 수요일마다 진행된다. 향후 전통시장에서도 상인과 방문객을 대상으로 올바른 분리배출 방법을 안내하고 1회용품 사용 줄이기를 독려할 예정이다. 1회용품 없는 청사 만들기를 위해 다회용품 사용을 독려하는 안내방송을 매일 한 차례 내보내고 있다.행사와 축제에서도 1회용품 대신 다회용품을 사용하도록 관련 비용을 지원하고 있다. 지역 대표 축제인 ‘마포나루 새우젓축제’를 비롯해 각종 축제와 체육대회 등 16개 행사에 다회용품을 지원했다. 전통시장에서는 장바구니나 다회용기를 이용하는 고객에게 종량제봉투 교환권을 지급하는 프로그램도 운영한다.유동균 구청장은 “작은 실천이 일상 속 자연스러운 습관으로 자리 잡을 수 있도록 마포구가 앞장서고, 구민 여러분과 함께 깨끗하고 지속 가능한 마포를 만들어 가겠다”고 말했다.김동현 기자