김태희 경기도의원 “반도체 방류수, 경기도 차원의 종합대응체계 마련해야”



▲김태희 경기도의원이 12일 열린 도시환경위원회 행정사무감사에서 기후환경에너지국을 상대로 질의하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 도시환경위원회 김태희 의원(더불어민주당 정책위원장, 안산2)은 12일 열린 제395회 정례회 도시환경위원회 행정사무감사에서 기후환경에너지국을 상대로 반도체 산업단지 방류수의 수질 안전성 문제를 짚고, 경기도 차원의 종합대응체계 구축과 유관기관 간 협력 강화를 주문했다.이날 감사에서 김태희 의원은 “반도체 방류수 문제는 특정 지역에 국한된 사안이 아니라 농업용수와 먹거리 안전, 농업인의 생존권에도 영향을 미칠 수 있는 중요한 사안”이라며 “수질기준 마련을 중앙정부에 요청하는 데 그치지 않고 경기도가 보다 적극적으로 대응해야 한다”고 강조했다.경기도보건환경연구원이 지난 8월과 9월 SK하이닉스 이천공장 방류수가 흘러드는 죽당천을 대상으로 실시한 조사 결과에 따르면, 방류구 하류 0.4㎞ 지점에서 염소이온 평균 731㎎/L, 황산이온 평균 1,561㎎/L가 각각 검출됐다. 이는 유엔식량농업기구(FAO)의 관개용수 평가 지침이 정한 염소이온 권고기준과 황산이온의 통상 범위를 모두 넘어선 수치다.김태희 의원은 “염소이온과 황산이온뿐 아니라 과불화화합물(PFAS) 등 수질에 영향을 미칠 수 있는 물질에 대해서도 충분한 조사와 전문가 검토가 이루어져야 한다”며 “도민들이 안심할 수 있도록 객관적인 조사자료를 확보하고 수질 안전성에 대한 신뢰를 높여야 한다”고 지적했다.아울러 기후에너지환경부가 2025년 10월 30일 발표한 과불화화합물 수돗물 수질기준 마련 계획을 거론하며, 중앙정부 차원의 제도 개선 흐름을 면밀히 파악하고 관계기관과의 공조를 넓힐 것을 요청했다.김태희 의원은 “반도체 기업들도 기술적·산업적 어려움이 있는 만큼 기업의 의견을 충분히 듣고, 관련 기업의 자구노력을 이끌어내며 실효성 있는 대책을 함께 모색해야 한다”며 “경기도와 반도체 기업, 중앙정부 및 관계 전문기관이 참여하는 협의의 장을 마련하고, 기존 협약의 재협의 가능성도 검토해야 한다”고 역설했다.끝으로 김태희 의원은 “한천 4개 지점과 고삼저수지 3개 지점에서 추진하는 월별 수질조사 지점과 항목을 보강하고 장기적인 조사자료를 확보해야 한다”며 “기후환경에너지국과 수자원본부, 보건환경연구원 등 관계부서가 내부 TF를 중심으로 협력을 강화해 실효성 있는 수질 안전대책을 마련해야 한다”고 당부했다.양승현 리포터