겨울 추위 꽁꽁 묶는 송파의 한파 전담반

온열의자 확대·순찰반 등 운영
서울 송파구는 겨울철 한파에 앞서 주민 안전을 지키기 위한 한파 종합대책을 추진한다고 15일 밝혔다. 이날부터 내년 3월 15일까지 이어지는 종합대책은 한파 저감시설을 확충하고 취약계층 보호를 강화하는 계획 등이 포함됐다.
구는 지난해 도입해 큰 호응을 얻은 공원 온열의자를 확대한다. 구는 서울시 재난관리기금 9000만원을 확보해 삼전공원, 아시아공원 등 온열의자 30개를 추가 설치할 계획이다.
한파 취약계층 보호를 위해 재난도우미와 주·야간·휴일 순찰반도 운영한다. 통장, 행복울타리, 자율방재단 등으로 구성된 재난도우미 1273명이 한파특보 발효 시 홀몸어르신과 고령자 가구를 방문하거나 전화로 안부를 확인할 예정이다. 구는 평상시 한파대책 전담반을 운영하고, 한파특보 발효 시에는 종합상황실을 24시간 가동한다. 수도관 동파나 정전 등 생활 불편에 대비해 유관기관과 긴급복구 협력체계도 유지한다.
서강석 구청장은 “겨울 한파로부터 구민 안전을 지키는 것이 무엇보다 중요하다”며 “생활 속 한파 저감시설을 확대하고 취약계층을 세심하게 살펴 구민 모두가 안전하고 따뜻한 겨울을 보낼 수 있도록 하겠다”고 밝혔다.
박재홍 기자
2026-11-16 21면
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