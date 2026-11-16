강남구, 폭설 대비 ‘제설 재난안전대책본부’ 가동…인력 879명 투입

보도 제설 7개 노선서 9개로 확대… 취약지역 전담 지원반 신설



서울 강남구가 지난달 22일 테헤란로에서 겨울철 도로 결빙에 대비해 자동염수살포장치를 시험 가동하고 있다. 강남구 제공

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서울 강남구는 겨울철 폭설에 대비해 제설 인력 879명을 투입하고 버스정류장과 지하철역 등 460곳의 제설 관리를 강화한다고 16일 밝혔다.구는 지난 15일부터 내년 3월 15일까지 4개월간 ‘제설 재난안전대책본부’를 가동한다. 기습 폭설에 신속하게 대응하기 위해 염화칼슘과 소금, 친환경 제설제 등 제설 자재 6504t을 확보했다. 관내를 3개 권역으로 나누고 발진기지 1곳, 전진기지 5곳, 이동식 전진기지 4곳 등 총 10곳의 제설 기지를 분산 배치해 현장 출동 시간을 단축한다.올해는 보행자 안전에 초점을 맞췄다. 눈이 쌓이기 쉬운 간선도로 보도 제설 구간을 기존 7개 노선에서 9개 노선으로 확대했다. 제설 비상근무 1단계 이상 발령 시 보도 전용 브러시와 제설제 살포기 등을 투입해 집중적으로 눈을 치운다.특히 출퇴근길 시민 불편을 줄이기 위해 버스정류장 432곳과 지하철역 28곳 등 총 460곳을 집중 관리한다. 제설전담팀을 운영해 출퇴근 시간 전에 대중교통 접근로를 확보할 계획이다.제설 사각지대 해소에도 나선다. 올해 신설한 ‘생활밀착형 제설지원반’을 어린이보호구역과 노인복지시설, 준공 30년 이상 노후 아파트 등 안전 취약지역 9곳에 우선 투입한다.스마트 제설시설도 늘렸다. 논현동과 청담동 2곳에 도로 열선 215m를 추가 설치해 이번 겨울 총 79곳(7775m)에서 가동한다. 햇빛이 잘 들지 않아 결빙 위험이 높은 구간에는 원격으로 작동하는 자동염수분사장치 8곳(7695m)을 운영한다.김현기 강남구청장은 “기후변화로 예측하기 어려운 폭설이 잦아진 만큼 빈틈없는 사전 준비와 신속한 현장 대응으로 구민 불편을 최소화하겠다”며 “내 집, 내 점포 앞 눈 치우기에도 적극 동참해 달라”고 말했다.김소희 기자