“아빠, 아기는 어떻게 생겨요?”… 마포구, 아빠들의 고민 푼다

28일 마포여성동행센터서 개최… 디지털 성범죄 예방법도 교육



서울 마포구가 오는 28일 마포여성동행센터에서 개최하는 ‘초등자녀 아빠를 위한 아빠 성교육’ 홍보 포스터. 마포구 제공



지난 8월 서울 마포구 마포여성동행센터에서 열린 양육자 대상 성교육에서 참석자들이 강사의 설명을 듣고 있다. 마포구 제공

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서울 마포구는 초등학생 자녀를 둔 아빠들이 올바른 성교육 방법을 배울 수 있도록 오는 28일 오전 10시 마포여성동행센터에서 ‘초등자녀 아빠를 위한 아빠 성교육’을 개최한다고 16일 밝혔다.이번 교육은 자녀의 성장 단계에 맞춰 성에 관한 이야기를 자연스럽게 나누고, 부모가 성교육에 대한 부담을 덜 수 있도록 마련됐다.강의는 한국양성평등교육진흥원 전문 강사이자 초중고등학교 성고충 심의위원으로 활동하는 오종윤 강사가 맡는다. 아이의 나이와 발달 수준에 맞춰 성에 관한 질문에 답하는 방법을 비롯해 디지털 성범죄 예방법, 인터넷에서 위험한 상황에 노출됐을 때 대처하는 방법 등을 알려준다.오는 25일 오전 10시에는 부모와 조부모, 보호자, 교육자 등 누구나 참여할 수 있는 ‘원데이 양육자 성교육’도 열린다.두 교육 모두 선착순 20명씩 모집한다. 아빠 성교육은 27일까지, 원데이 양육자 성교육은 25일까지 신청하면 된다. 마포구 평생학습포털에서 온라인으로 신청하거나 마포여성동행센터를 방문 또는 전화로 접수할 수 있다.유동균 마포구청장은 “아이들은 성장하면서 자연스럽게 성에 관한 궁금증을 갖지만 부모도 어떻게 답해야 할지 고민하기 마련”이라며 “이번 교육을 통해 양육자들이 자녀와 편안하게 소통하는 방법을 배우길 바란다”고 말했다.김소희 기자