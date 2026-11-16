광진구, 도로열선 72곳·한파 대피시설 97곳…겨울철 종합대책 가동



김경호(가운데) 서울 광진구청장이 지난 13일 겨울철 제설 대응체계 점검을 위한 회의를 주재하고 있다.

광진구 제공

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서울 광진구는 폭설과 한파에 대비해 내년 3월 15일까지 4개월간 겨울철 종합대책을 추진한다고 16일 밝혔다.구는 지난 13일 제설 재난안전대책본부 개소식을 열고 제설 대응체계를 점검했다. 종합대책은 제설·한파·화재 예방·안전·보건·생활안정 등 6개 분야로 구성됐다.먼저 경사로 등 제설 취약구간에 도로열선 16곳을 추가 설치해 총 72곳으로 확대한다. 폭설 시 눈을 치우는 데 필요한 장비와 제설제를 현장 가까이에 배치해 놓는 제설 전진기지 2곳도 확보한다. 강설 상황에 따라 단계별 비상근무체계를 가동하고, 환경공무관을 주요 취약지역 제설 작업에 투입한다.한파쉼터와 응급대피소 등 대피시설은 지난해 84곳에서 올해 97곳으로 늘린다. 버스정류장 등에 설치하는 바람막이 쉼터도 6곳을 추가해 총 28곳을 운영한다.취약계층 지원도 강화한다. 저소득층 8973가구에 월동대책비 5만원씩을 지급하고, 노인일자리 참여자에게 방한물품 800여 개를 배부한다. 홀몸노인 안부 확인과 취약계층 방문건강관리도 이어간다.화재 예방을 위해 산불방지대책본부를 운영하고 건축공사장과 공연장 등 주요 시설의 안전관리 실태를 점검한다. 경로당과 복지관 등 노인여가복지시설 105곳도 안전점검 대상에 포함된다.보건 분야에서는 감염병 발생 동향을 감시하고 식품접객업소와 식품 제조·판매업소의 위생관리를 강화한다. 겨울철 모기 유충 서식지에 대한 집중 방역도 추진한다.생활안정 분야에서는 낙엽과 김장쓰레기 특별수거를 추진하고, 겨울철 물가 동향과 설 명절 성수품 가격 등을 점검한다.김경호 구청장은 “기상 상황을 수시로 살피고 폭설과 한파에 신속히 대응하겠다”며 “추위에 취약한 이웃의 생활 여건을 세심히 살펴 구민 모두가 안전하고 따뜻하게 겨울을 보낼 수 있도록 하겠다”고 말했다.이범수 기자