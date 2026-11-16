담양서 ‘제27회 전국가사문학학술대회’ 열려…가사 동화 창작 모색

한국가사문학대상·오늘의 가사문학 신인상 시상식도 함께 개최

최한선 교수 “K-시가 원조인 가사 외연 넓히고 대중화 기틀 마련”



지난 14일 담양군 한국가사문학관에서 열린 ‘제27회 전국가사문학학술대회’ 참가자들이 기념 촬영을 하고 있다.

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전남광주 담양군이 주최하고 한국가사문학학술진흥회가 주관하는 ‘제27회 전국가사문학학술대회’가 지난 14일 한국가사문학관에서 성황리에 열렸다.이날 행사에는 박종원 담양군수를 비롯해 전국 각지의 문인과 내외빈 130여명이 참석했으며, ‘제13회 한국가사문학대상’과 ‘제4회 오늘의 가사문학 신인상’ 시상식도 함께 진행됐다.홍성희 광주여대 교수의 사회로 막을 올린 학술대회는 ‘가사 동화의 창작 방안’을 대주제로 다뤘다. 주제 발표에서는 ▲윤영훈 한국문인협회 부이사장의 ‘판타지 동화를 중심으로 한 가사 동화 창작 방안’ ▲이성자 전 광주교대 교수의 ‘사실동화 창작 방안’ ▲박월선 전북아동문학회장의 ‘전래동화를 중심으로 한 가사 동화 창작 방안’ 등 3개 소주제가 발표됐다.이어진 종합토론은 최한선 교수가 좌장을 맡은 가운데 장호병 한국문협 부이사장, 강성남 담양문화원장, 김선기 문학평론가 등이 패널로 참여해 가사문학의 현대적 변용을 두고 열띤 논의를 펼쳤다.최한선 교수는 “이번 학술대회는 세계인의 주목을 받는 K-문화의 흐름 속에서 K-시가의 원조인 가사의 외연과 깊이를 넓히고, 누구나 쉽게 창작에 참여할 수 있는 방법과 원리를 마련하기 위해 기획됐다”며 “그 첫걸음으로 가사로 쓰는 동화 창작법을 주제로 삼았다”고 설명했다.박종원 담양군수는 환영사를 통해 “K-컬처 확산과 함께 우리말과 한글에 대한 세계인의 관심이 커지는 시점이라 이번 대회의 의미가 더욱 깊다”며 “가사문학의 본고장으로서 전통문화 보존과 대중화를 위해 꾸준히 노력하겠다”고 밝혔다.함께 열린 시상식에서는 제13회 한국가사문학대상 수상자로 대상 최미경, 최우수상 김경희, 우수상 윤종영 작가가 선정돼 상장과 상금을 받았다.또 계간지 ‘오늘의 가사문학’ 제4회 신인상에는 김헌기·박미경·김경희·김정애·박도생·오지현 작가가 이름을 올렸다. 수상자들은 향후 ‘오늘의 가사문학’과 ‘한국가사문학창작연구’ 등을 통해 본격적인 작품 활동을 이어갈 예정이다.임형주 기자