유동균 마포구청장, 어린이·청소년 의원들의 반짝이는 정책 제안에 ‘엄지척’

플로깅 장비 대여소·생활체육 환경 개선 등 본회의서 의결
|유동균 마포구청장이 지난 14일 서울 마포구의회 본회의장에서 열린 ‘제4기 마포구 어린이·청소년의회 본회의 및 수료식’에서 어린이·청소년 의원들에게 격려의 말을 전하고 있다. 마포구 제공
서울 마포구는 유동균 구청장이 지난 14일 마포구의회 본회의장에서 열린 ‘제4기 마포구 어린이·청소년의회 본회의 및 수료식’에 참석해 어린이·청소년 의원들을 격려했다고 16일 밝혔다.
마포구 어린이·청소년의회는 어린이와 청소년이 일상에서 느끼는 문제를 직접 발굴하고 정책을 제안하는 참여 기구다. 올해는 어린이 의원 27명과 청소년 의원 11명 등 총 38명이 지난 6월부터 11월까지 정책 제안과 모니터링, 역량 강화 교육 등 다양한 의정 활동을 펼쳤다.
이날 본회의에서는 의원들이 직접 발굴한 정책 안건 3건이 상정됐다. 주요 안건은 ▲플로깅 장비 대여소 설치 및 대회 운영 ▲어린이를 위한 마포 생활체육 환경 조성 ▲청소년 시설 홍보 및 개선 방안 등이다. 본회의에서 의결된 제안은 관련 부서에 전달될 예정이다.
이어진 수료식에서는 우수 의원에 대한 표창과 수료증 수여가 진행됐다.
유 구청장은 “서로를 존중하며 함께 해결책을 찾아갔던 시간이 오래도록 값진 기억으로 남길 바란다”며 “앞으로도 지역에 꾸준히 관심을 갖고 적극적으로 참여하는 민주시민으로 성장하길 기대한다”고 말했다.
김소희 기자
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