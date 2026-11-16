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중랑구 망우역사문화공원서 ‘영원한 기억봉사단’, 기억의 날 행사

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313명의 봉사단, 누적 902회 활동
봉사 성과 공유 및 우수 단원 격려


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영원한 기억봉사단 40여명이 지난 14일 망우역사문화공원에서 열린 ‘기억의 날’ 행사에 참석해 활동 경과를 확인하고 있다.
중랑구 제공


서울 중랑구는 지난 14일 망우역사문화공원 중랑망우공간 미디어홀에서 영원한 기억봉사단 40여명과 ‘2026년 하반기 기억의 날’ 행사를 개최했다고 16일 밝혔다.

행사는 한 해 동안 망우역사문화공원 내 역사인물 묘역을 가꾸고 역사인물의 삶과 정신을 알리는 데 힘써 온 봉사단원들의 활동 성과를 공유하고 서로의 노고를 격려하는 자리다. 자원봉사 기본교육을 시작으로 영원한 기억봉사단 활동 영상 시청, 우수 봉사단원 감사장 수여 및 격려, 재능 나눔 공연, 기념촬영 순으로 진행됐다.

특히 봉사단원들이 참여한 재능 나눔 공연이 눈길을 끌었다. A6 봉사단은 오카리나 연주를 선보였으며 중랑해설사봉사단은 박인환 시인의 ‘어린 딸에’와 한용운 시인의 ‘님의 침묵’을 낭송해 문학과 음악이 어우러지는 시간을 선사했다. 이후에는 공원 내 역사인물 묘역을 찾아 주변 환경 정비 등 봉사활동을 펼쳤다.

기억봉사단은 개인과 가족, 단체 등 총 313명으로 구성돼 있으며 약 85%인 262명이 구민이다. 봉사단원들은 망우역사문화공원 내 역사인물 묘역과 1대 1로 연계해 월 1~2회 묘역 주변 환경 정비와 묘비 닦기, 헌화 등의 활동을 자율적으로 이어가고 있다.

2019년부터 지난 12일까지 누적 봉사 실적은 총 902회, 참여 인원은 3041명이다. 올해에도 32개 봉사단이 88회에 걸쳐 288명이 참여했다.

류경기 구청장은 “앞으로도 봉사단과 함께 망우역사문화공원을 역사와 문화, 기억과 나눔이 살아 숨 쉬는 공간으로 가꾸어 나가겠다”라고 말했다.

유규상 기자
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