서울시립대 “15명 개인정보 유출”…경찰에 수사 의뢰



서울시립대학교 100주년기념관 전경

서울시립대 제공

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서울시립대학교가 홈페이지에서 개인정보가 유출된 사실을 확인해 경찰에 수사를 의뢰했다.16일 서울시립대는 홈페이지 공지를 통해 “2026년 11월 4일부터 서울시 사이버안전센터와 함께 증거자료 확보 및 로그파일 분석을 진행하면서 일부 구성원(15명)의 개인정보가 유출된 사실을 확인했다”고 밝혔다.유출 시점은 지난달 18일 오후 5시 44분이며 유출 항목은 포털 아이디, 교번·학번, 토큰값, 세션값, 도메인, 로그인 일시 등이다.주민등록번호나 외국인등록번호, 여권번호 등 민감정보는 유출되지 않았다고 한다.대학은 “외부의 비인가자가 홈페이지에 비정상적으로 접근해 일부 정보를 조회했다”며 “토큰값, 세션값은 로그인 시 일시적으로 생성되는 난수 형태의 값으로, 해당 정보만으로는 로그인이 불가능하며 개인을 특정할 수 없다”고 설명했다.그러면서 공격자가 무작위로 15명의 정보를 조회했으나 조회 기록에 해당 정보의 소유자를 식별할 수 있는 내용이 남아있지 않아 피해 대상자를 특정하기는 어려운 상황이라고 밝혔다.이에 따라 조회 대상에 포함됐을 ‘가능성’이 있는 구성원에게 문자 메시지와 이메일을 통해 유출 사실을 개별 통지했다.대학은 이달 3일 사고를 인지한 직후 공격자 IP와 접근경로를 차단하고 교육부에 유출 사실을 신고했다.지난 11일에는 동대문경찰서에 수사도 의뢰했다.대학은 이번 사고 관련 문자 발송 시 링크를 포함하지 않을 예정이라며 출처가 불분명한 링크를 클릭하지 말고 포털 비밀번호를 변경할 것을 구성원들에게 당부했다.이범수 기자