‘2026 구례 관광 SNS 어워즈’···구례 매력 담은 영상 공모전

오는 25일까지 접수
최우수상 100만원 등 총 8편 선정
전남광주통합특별시 구례군이 지역의 다양한 관광자원과 숨은 매력을 널리 알린 참신한 SNS 영상 콘텐츠를 발굴하기 위해‘2026 구례 관광 SNS 어워즈 공모전’을 개최한다.
이번 공모전은 ‘내가 발견한 구례의 매력’이라는 부제로 관심 있는 전 국민 누구나 참여할 수 있다. 응모 대상은 지난 7월부터 10월 31일까지 구례를 방문해 관광자원을 체험하고 제작한 인스타그램 릴스 영상이다. 개인당 1작품까지 출품할 수 있다.
작품 접수는 16일부터 오는 25일까지 진행한다. 참가자는 본인의 인스타그램 계정에 필수 해시태그(#구례관광SNS어워즈)를 포함해 영상을 공개 게시한 후, 신청서와 서약서, 인스타그램 인사이트 화면 캡처 자료 등을 이메일(guryestory@naver.com)로 제출하면 된다.
심사는 정량평가 40%, 외부 전문가 평가 40%, 내부 전문가 평가 20%를 합산해 진행한다. 조회수와 참여율, 공유·저장 실적 등을 기준으로 본선 진출작 16편을 선정한다. 이후 전문가 심사를 통해 관광자원 전달 효과와 창의성, 구례의 자연·감성·휴식 이미지 표현, 영상 완성도 등을 종합적으로 평가한다.
수상작은 총 8편을 선정한다. 최우수상 1편 100만원, 우수상 2편 각 50만원, 장려상 5편 각 20만원 등의 상금을 수여한다. 최종 수상작은 12월 15일 발표할 예정이다.
구례 최종필 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지