

장인홍(왼쪽 네 번째) 서울 구로구청장이 18일 구청 르네상스홀에서 열린 취약계층 난방용품 전달식에서 관계자들과 기념촬영을 하고 있다.

구로구 제공

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서울 구로구는 겨울철 한파와 난방비 부담으로 어려움을 겪는 취약계층에 난방용품 1000개를 지원한다고 19일 밝혔다.지원 대상은 난방용품이 없거나 노후해 교체가 필요한 취약가구와 동주민센터 복지플래너가 관리하는 혹한기 위기가구다. 구로구나눔네트워크를 통해 모인 민간 후원금 3497만 7900원을 활용한다.지원 물품은 차렵이불 477개, 담요 200개, 전기요 209개, 목 보온대·귀마개 꾸러미 3개, 귀마개·장갑 꾸러미 37개, 양털 방한 조끼 44개, 방한 마스크 모자 4개, 패딩 방한 목도리 26개 등 8종이다.구는 전날 구청 르네상스홀에서 장인홍 구청장과 구로희망복지재단 관계자 등이 참석한 가운데 난방용품 전달식을 열었다.난방용품은 23일부터 동주민센터를 통해 순차적으로 배부한다. 거동이 불편한 가구에는 복지플래너와 방문간호사, 우리동네돌봄단 등이 방문해 전달하고, 거동이 가능한 주민은 동주민센터에서 받을 수 있도록 안내할 예정이다.구로구나눔네트워크는 구로구와 구로희망복지재단, 서울사회복지공동모금회가 함께 운영하는 민관 협력 나눔체계다. 지역사회 후원금을 활용해 복지 사각지대에 놓인 이웃을 지원하고 있다.장인홍 구청장은 “난방용품 지원이 추운 겨울을 보내야 하는 취약계층에게 조금이나마 도움이 되길 바란다”며 “앞으로도 민관 협력을 통해 복지 사각지대를 살피고 어려운 이웃들이 소외되지 않도록 촘촘한 복지안전망을 만들어 나가겠다”고 말했다.이범수 기자