산업현장 방문ㆍ기업 소통 주문…현장 수요 정책ㆍ예산에 반영해야



강문성 전남광주통합특별시의원.

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전남광주특별시의회 강문성 의원이 여수산단 등 동부권 산단의 에너지 전환 지원을 촉구했다.강 의원은 지난 11월 18일 에너지산업본부 결산 심사에서 “본부장이 여수·광양 등 동부권 산업단지를 직접 찾아 기업들의 에너지 전환 수요와 애로사항을 파악해야 한다”며 “통합 이후 반도체에 정책 역량이 집중되면서 지역경제를 떠받쳐 온 석유화학·철강 등 기존 주력산업의 에너지 전환 지원이 뒷전으로 밀릴 수 있다”고 지적했다.동부권 기업들이 수출 경쟁력 유지와 탄소 규제에 대응하기 위해 석탄을 LNG나 탄소 포집을 통한 바이오매스 등으로 전환하고 있는 만큼 특별시도 기업의 전환 일정과 대규모 사업장의 에너지 수요를 살펴야 한다는 취지다.이어 “해상풍력이 실제 전력 공급으로 이어지기까지 시간이 걸리는 만큼 기업들이 전환 기간에 국가온실가스 감축 규제에 어떻게 대응할지 살펴야 한다”고 말했다.특히 “에너지 사용량이 많은 사업장은 필요한 공급 규모가 큰 만큼 실제 전환이 가능한 에너지원을 기업과 협의, 지원해야 한다”고 강조했다.강 의원은 “석유화학과 철강 사업장은 온실가스 배출을 줄이기 위해 당장 에너지원 전환이 필요한 곳”이라며 “산업단지와 기업을 직접 찾아 어떤 에너지원이 필요한지, 전환 과정에서 어떤 어려움이 있는지 애로사항을 파악해 정책과 예산에 반영해야 한다”고 말했다.이에 배용석 에너지산업본부장은 앞으로 동부권 발전소와 에너지 관련 시설 등 산업단지를 수시로 방문해 현장의 애로사항을 면밀히 듣고 정책에 반영하겠다고 말했다.여수 류지홍 기자