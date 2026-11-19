안전·예술·정원 치유 등 다채로운 체험으로 시민들과 소통



청암대학교 앵커사업단과 순천시정원지원센터가 순천만국가정원 일원에서 공동 개최한 ‘런·닝(Learning·Healing)’ 행사 후 참가자들이 기념사진을 찍고 있다.



청암대학교 앵커사업단이 순천만국가정원 일원에서개최한 ‘런·닝(Learning·Healing)’ 행사에 시민들이 건강·안전·예술·정원치유 프로그램에 참여하고 있다.



청암대학교 앵커사업단이 순천만국가정원 일원에서 개최한 ‘런·닝(Learning·Healing)’ 행사에 시민들이 건강 프로그램에 참여하고 있다.



청암대학교 앵커사업단이 순천만국가정원 일원에서 개최한 ‘런·닝(Learning·Healing)’ 행사 모습.

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청암대학교가 19일 대학의 전문교육 역량과 순천만국가정원의 생태·문화적 가치를 결합한 지역협력 프로그램 ‘런·닝(Learning·Healing)’ 행사를 성황리에 개최해 호응을 받았다.‘청암대학교에서 배우고, 순천만국가정원에서 치유하고’를 주제로 열린 이번 행사는 청암대학교 앵커사업단과 순천시정원지원센터가 공동으로 마련한 지역사회 참여형 교육·치유 프로그램이다. 대학의 전문교육 역량과 순천만국가정원의 우수한 생태·문화 자원을 연계해 지역민과 정원 방문객들에게 배움과 건강, 문화예술을 함께 경험할 수 있는 특별한 시간을 선사했다.이날 행사장에는 주민들과 관광객, 청암대학교 재학생 및 교직원 등이 함께한 가운데 건강관리부터 응급처치, 문화예술, 정원치유에 이르기까지 다양한 체험 프로그램이 펼쳐져 활기찬 분위기를 자아냈다.행사는 ‘헬스케어 힐링’, ‘안전 힐링’, ‘예술 힐링’, ‘정원 힐링’ 등 4개 분야를 중심으로 운영됐다. 대학의 전공 특성을 살린 체험·교육·전시 프로그램이 시민들의 일상에 실질적인 도움과 즐거움을 제공하는 데 초점을 맞췄다.‘헬스케어 힐링존’에서는 청암대 보건의료계열 학과들이 참여해 시민들의 건강을 살피는 맞춤형 건강증진 프로그램을 선보였다. 간호학과, 물리치료과, 안경광학과, 보건의료행정과, 재활스포츠과 등이 전공 역량을 활용해 체성분 및 스트레스 측정, 시력검사와 눈 건강 상담, 혈압·혈당 측정, 마사지와 스트레칭, 운동처방 등 다양한 건강관리 서비스를 제공했다.‘안전 힐링존’에서는 소방산업안전관리과와 응급구조과가 중심이 돼 안전문화 확산과 생명존중의 가치를 전했다. 특히 ‘두근두근 생명충전소’에서는 심폐소생술(CPR)과 자동심장충격기(AED) 사용법을 직접 익힐 수 있는 체험교육을 진행해 일상 속 응급상황에 대한 시민들의 대응 역량을 높이는 계기를 마련했다.‘예술 힐링존’에서는 문화예술융합과 학생들의 창의적인 작품 전시와 아트굿즈 제작 체험, 지역 예술인들과 함께하는 문화예술 프로그램이 운영됐다. 참가자들은 손수건과 생활소품 등을 직접 만들고 다양한 예술작품을 감상하며 예술을 통한 정서적 휴식과 창작의 즐거움을 경험했다.순천만국가정원의 아름다운 자연환경을 적극 활용한 ‘정원 힐링존’도 눈길을 끌었다. 재활스포츠과, 웰니스문화관광과, 웹툰콘텐츠과 등이 함께 마련한 ‘걷GO·보GO·그리GO’ 프로그램에서는 올바른 걷기 자세 교육과 보행 관찰, 정원 치유 해설, 나만의 컬러링 엽서 만들기 등이 진행됐다.이 밖에도 청암대학교의 교육성과와 지역협력 사업을 소개하는 홍보·전시 공간이 마련돼 대학이 추진하고 있는 다양한 교육혁신 및 지역사회 기여 활동을 시민들과 공유했다.행사장 곳곳에서는 체험 부스를 방문하고 스탬프를 모으는 ‘힐링 스탬프 투어’도 운영돼 참가자들의 적극적인 참여를 이끌었다. 시민들은 여러 프로그램을 자유롭게 체험하며 건강과 안전에 관한 유익한 정보를 얻고, 소정의 기념품을 받는 즐거움까지 누렸다.이번 행사는 대학의 교육공간을 지역사회로 확장했다는 점에서도 주목받았다. 강의실에서 익힌 전문지식과 기술을 학생들이 지역주민에게 직접 전달하고, 시민들은 일상과 밀접한 건강·안전·문화 프로그램을 체험하는 과정에서 대학과 지역사회가 서로 배우고 성장하는 시간이었다는 평가를 받았다.장 웅 청암대학교 앵커사업단장은 “이번 런·닝 행사는 대학이 보유한 전문교육 역량을 지역사회와 나누고, 순천만국가정원이라는 소중한 지역 자원을 활용해 시민들에게 배움과 치유의 기회를 제공하고자 마련했다”며 “앞으로도 지역사회가 필요로 하는 교육과 건강증진, 문화·치유 프로그램을 지속적으로 발굴하고, 대학과 지역이 함께 성장할 수 있는 실질적인 협력 모델을 만들어 나가겠다”고 밝혔다.순천 최종필 기자