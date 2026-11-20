19~39세 대상…총 4건 선정



서울공예박물관 청년 전시 작가 공모

서울공예박물관 청년 전시 작가 공모

서울공예박물관은 박물관 쇼윈도와 한옥에서 작품을 선보일 청년 공예작가를 모집한다고 20일 밝혔다.

이는 청년 작가에게 전시 기회를 제공하고 시민이 일상에서 다양한 공예 작품을 접할 수 있도록 마련된 시민소통 공예프로그램

‘

공예동행@박물관

’

프로그램의 일환이다.

공모는

‘

공예동행@쇼윈도

’

와

‘

공예동행@한옥별당

’

두 부문으로 나뉘며 총 4건을 선정한다.

쇼윈도 부문에서는 박물관 전시3동 1층 쇼윈도 갤러리에 전시할 작품 3건을 뽑는다. 한옥별당 부문에서는 박물관 내 한옥인 공예별당의 특성을 살린 전시와 시민 참여형 체험 프로그램 1건을 선정한다.

지원 대상은 서울에 거주하는 19∼39세 청년 공예작가로, 예술활동증명을 완료한 개인이나 단체가 신청할 수 있다. 대학생은 제외된다.





선정된 작품과 프로그램은 내년 3∼12월 선보일 예정이다. 박물관은 전시 공간 제공과 작품 촬영, 홍보 등을 지원한다.





신청은 내년 1월 1∼10일 오후 5시까지 이메일로 받는다. 자세한 내용은 서울공예박물관 홈페이지에서 확인할 수 있다.

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박상빈 서울공예박물관장은 “7년 차를 맞은 이번 공모가 작가에게는 새로운 도전과 성장의 기회가 되고, 시민에게는 동시대 공예를 더욱 가까이에서 만나는 계기가 되기를 기대한다”고 말했다.김주연 기자