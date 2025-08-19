강남, 새달 3일 ‘청렴강남 글로벌 토크’ 개최

서울Pn

서울 강남구는 다음달 3일 구청 1층 로비에서 ‘청렴강남 글로벌 토크–세계의 눈으로 보는 청렴리더 강남!’을 개최한다고 18일 밝혔다. 강남구는 공직 윤리 차원을 넘어 ‘청렴’을 사회 전반에 걸친 실천적 가치로 정착시키기 위한 다양한 시도를 이어 오고 있으며 이번 행사도 그 일환으로 마련했다.

행사에는 정치학자 김지윤 박사와 방송인 크리스 존슨이 출연해 세계적 시각에서의 청렴을 풀어낼 예정이다. 이들은 ▲세계 청렴 흐름과 시민의 역할 ▲국제 정세 속 청렴의 의의 ▲국제적 시선에서 본 청렴 강남 등을 주제로 해 글로벌 시각에서 청렴 개념을 조명한다.

일반 구민도 자유롭게 참여할 수 있도록 공개 행사로 기획됐으며, 사전 신청은 구청 홈페이지를 통해 이날부터 오는 28일까지 할 수 있다. 현장 좌석은 선착순으로 배정된다. 구청 1층 로비는 개방된 공간으로 사전 신청 없이도 자유롭게 관람할 수 있다.

조성명 강남구청장은 “청렴은 행정기관만이 아니라 시민 모두가 함께 만들어 가는 공동의 가치”라며 “이번 행사가 우리 사회에 청렴의 중요성을 다시 한번 환기시키고, 시민과 함께 청렴의 가치를 공유하는 소중한 자리가 되길 바란다”고 말했다.


김동현 기자
2025-08-19 25면
