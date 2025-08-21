방성환 경기도의원, 용인시 농촌 재생발전주민협의회 발대식 참석



방성환 의원(농정해양위원회 위원장)이 8월 20일 용인시농업기술센터 대강당에서 열린 '농촌 재구조화법에 따른 용인시 농촌 재생발전주민협의회 발대식'에서 참석자들과 기념촬영을 하고 있다.



방성환 의원(농정해양위원회 위원장)이 '농촌 재구조화법에 따른 용인시 농촌 재생발전주민협의회 발대식' 출범을 축하하며 격려사를 전하고 있다.

경기도 농정해양위원회 방성환 위원장(국민의힘, 성남5)은 20일 용인시농업기술센터 대강당에서 열린 ‘농촌 재구조화법에 따른 용인시 농촌 재생발전주민협의회 발대식’에 참석해 주민협의회 출범을 축하하고, 농촌 재생의 필요성과 의회의 적극적인 지원 의지를 밝혔다.이번 발대식은 용인시민과 농축산업 종사자 등이 참석한 가운데 진행되었으며, (사)한국장애인농축산기술협회 회장과 경기 농촌재생지원센터 센터장이 함께하여 농촌 재생의 비전과 발전 방향을 공유했다.방성환 위원장은 격려사에서 “농촌 재생은 단순한 환경 개선이나 시설 정비를 넘어, 삶터ㆍ일터ㆍ쉼터로서의 농촌다움을 회복하는 종합적인 과정”이라고 강조하며, “주민이 주체가 되어 계획을 세우고, 지역 특성과 자원을 살리며 지속가능한 발전을 이루는 것이 핵심”이라고 밝혔다.이어 방 위원장은 “오늘 출범하는 주민협의회가 그 중심에서 중요한 역할을 하게 될 것”이라며, “경기도의회 농정해양위원회 역시 농촌 재생을 중요한 정책 의제로 삼아 법과 제도를 뒷받침하고, 현장의 목소리를 도정과 국정에 반영하여 용인시가 선도적인 농촌 재생 모델로 자리잡을 수 있도록 적극 지원하겠다”라고 말했다.끝으로 방 위원장은 “이번 발대식을 계기로 용인 농촌의 새로운 도약이 시작되길 바라며, 주민 한 분 한 분의 지혜와 열정이 더해져 더 살기 좋고 활력 넘치는 농촌이 만들어지길 기대한다”라고 덧붙였다.온라인뉴스팀