김용호 서울시의원, 6호선 삼각지역 출입구 캐노피 설치 민원 해소 위해 현장방문 및 점검

“시민 안전 및 편의제공 위해 캐노피 설치 예산확보 노력”


  •
지난 8월 29일 용산구 6호선 삼각지역 출입구 캐노피 설치 요청 민원 정취와 현장 점검을 위해 김용호 의원(왼쪽 세 번째)이 관계자들과 대책을 논의하고 있다.


서울시의회 도시안전건설위원회 부위원장으로 의정활동하고 있는 김용호 시의원(국민의힘, 용산1)은 지난 8월 29일 용산구 백범로에 위치한 6호선 삼각지역 8개소 출입구 중 캐노피가 설치되지 않은 6개소(7·8·11~14번)를 직접 방문해 주민 민원을 청취하고, 향후 캐노피 설치와 관련한 안전대책을 관계 기관과 논의했다.


  •
지난 8월 29일 용산구 6호선 삼각지역 출입구 캐노피 설치 요청 민원 청취 및 현장 점검을 위해 김용호 의원(오른쪽 두 번째)이 관계자들과 8번 출입구 현장에서 협의하고 있다.


이번 현장 방문은 최근 삼각지역 8번 출입구를 이용하는 인근 주민들로부터 ‘비·눈 등 악천후 시 불편이 크므로 캐노피 설치가 필요하다’는 민원이 제기된 데 따른 것이다. 현장에는 김 의원을 비롯해 서울시의회 기술민원팀 관계자, 서울교통공사 건축처 및 역무 관계자가 함께 참석했으며 ▲캐노피 설치 필요성 ▲시민 안전 확보 방안 ▲향후 추진 절차 등을 중점적으로 논의했고 현장을 꼼꼼히 살펴보았다.

김 의원은 현장을 둘러보면서 “지하철역은 주민들이 항상 이용하는 생활 기반시설인 만큼, 작은 불편이라도 방치하면 곧 안전 문제로 이어질 수 있다”라며 “앞으로도 주민 목소리를 현장에서 직접 듣고 필요한 대책을 수립하여 해결하도록 최선을 다하겠다”고 강조했다.


  •
지난 8월 29일 용산구 6호선 삼각지역 출입구 캐노피 설치 요청 민원 청취 및 현장 점검을 위해 김용호 의원(오른쪽 첫 번째)이 역사 출입구를 둘러보고 있다.


이와 관련해 서울교통공사에서는 캐노피 설치비용은 1개소당 약 3억 2천만 원의 예산이 소요될 것으로 추산된다고 밝혔고, 이에 김 의원은 “시민 안전과 편의를 위해 필요한 사업인 만큼 예산확보에 최선을 다하겠다”고 전했다.

특히 김 의원은 “이번 민원이 제기된 8번 출입구는 용산초와 인근 아파트 주민들이 많이 이용하는 곳으로 우선 설치를 추진하고, 나머지 5개소 출입구도 관련 부서와 협의해 순차적으로 캐노피가 설치될 수 있도록 예산 확보에 힘쓰겠다”고 약속했다.

