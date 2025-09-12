이민석 서울시의원, 홍익디자인고등학교에서 감사패 받아

서울Pn

교육환경 개선에 기여한 공로 인정


지난 11일 학교 교육환경 개선에 기여한 공로를 인정받아 홍익디자인고등학교로부터 감사패를 받은 이민석 의원


서울시의회 이민석 의원(국민의힘, 마포1)은 지난 11일 학교 교육환경 개선에 기여한 공로를 인정받아 마포구 연남동에 위치한 홍익디자인고등학교로부터 감사패를 받았다.

홍익디자인고등학교(교장 한명국)는 학교법인 홍익학원에서 운영하는 예술계 특성화 고등학교로, 시각디자인과 영상애니메이션과를 중심으로 미래 디자인 인재를 양성해오고 있다.

한명국 교장은 “이 의원은 평소 교육과 지역발전에 깊은 관심을 가지고, 본교 교육 환경 개선을 위해 적극 지원해주신 데 감사의 뜻을 전하고자 감사패를 드리게 되었다”고 밝혔다.

이 의원은 학생들과 학교 관계자들의 고충을 직접 듣고, 교육환경 개선에 필요한 예산 확보와 현안 해결을 적극 지원해왔다. 이번 감사패는 관련 시설 준공에 따른 학교 구성원들의 감사의 마음이 담긴 것으로 전해졌다.

이 의원은 “미래 세대가 안전하고 쾌적한 환경에서 꿈을 키워갈 수 있도록 교육현장을 세심하게 살피고, 마포 교육의 경쟁력을 높이는 데 더욱 힘쓰겠다”고 소감을 밝혔다.


온라인뉴스팀
Copyright ⓒ 서울신문
