청년농 억만장자 꿈, 충남 스마트팜서 현실로

14개 시군 ‘사관학교’서 창농 교육

“스마트팜으로 억대 연봉 실현을 꿈꿉니다.” 청년 농업인 육성을 위한 충남도 스마트팜 사관학교가 ‘정예 농촌창업 청년농’ 양성의 산실이 되고 있다.

충남도는 14개 시군에 스마트팜 사관학교를 설치해 47개 임대 스마트팜을 운영 중이라고 16일 밝혔다. 이곳은 도 농업기술원 등이 이론과 판매 교육, 실습 등으로 스마트팜 청년농을 양성한다.

각 임대 스마트팜에서는 청년농들이 3.3㎡당 620원의 연간 임대료를 내고, 작물을 재배하며 판매 교육 등을 받는다. 네덜란드형 스마트팜시스템과 공기열에너지, 수랭식 냉난방 등 시설도 갖췄다.

그동안 스마트팜 사관학교에서는 35명이 졸업해 17명이 창농에 성공했다. 현재 청년농 50명이 미래 부농의 꿈을 키우고 있다. 완숙 토마토 재배 청년농은 연간 4500만원 안팎의 소득을 거뒀다. 방울토마토 재배 청년농은 연간 9500만원의 소득을 올렸다. 김영웅씨는 4600㎡(약 1400평) 규모 스마트팜에서 딸기를 재배해 지난 작기 3억원의 매출에 1억 5000만원의 순이익을 올렸다.

충남도 관계자는 “청년농들이 시행착오 없이 창농해 정착할 수 있도록 뒷받침하고 있다”고 말했다.


홍성 이종익 기자
2025-09-17 21면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
