군포시, 청년 1인 가구 전월세 안심 계약 지원 업무협약 체결

경기 군포시와 한국공인중개사협회 군포시지회가 지난 1일 청년 1인 가구 전월세 안심 계약 지원을 위한 업무협약을 체결했다.
이번 협약은 사회초년생 등 주거 정보에 취약한 청년 1인 가구의 전·월세 사기 예방과 안정적인 주거 정착을 지원하는 ‘청년 1인 가구 전월세 안심 계약 지원사업’ 추진을 위해 마련됐다.
주요 내용은 ▲청년 전·월세 안심 계약 협력 ▲전문성을 갖춘 우수 공인중개사 추천 ▲청년주거정책 및 청년친화도시 조성을 위한 상호 협력 등이다.
군포시는 내년부터 협회로부터 추천받은 ‘청년주거 든든메이트’ 8명을 권역별로 위촉·운영할 계획이다. 이들은 ▲전월세 계약 상담 ▲주변 시세 및 생활 인프라 정보 제공 ▲집 보기 안심 동행 ▲청년 주거정책 안내 등 서비스를 제공한다.
하은호 군포시장은 “이번 협약을 통해 청년들이 전·월세 계약 과정에서 겪는 불안과 위험이 크게 해소될 것으로 기대한다”며 “청년들이 안심하며 군포에서 꿈을 키워나갈 수 있는 청년친화도시 조성에 최선을 다하겠다”라고 밝혔다.
안승순 기자
