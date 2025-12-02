내년 서울색은 하루를 여는 아침 해 ‘모닝옐로우’

|오세훈 서울시장이 2일 서울시청에서 열린 ‘2026 서울색·서울빛 발표 기자 설명회’에서 내년 서울색으로 ‘모닝옐로우를 선정했다고 밝히고 있다. 오 시장은 매일 아침 떠오르며 시민의 하루를 여는 아침 해에서 이 색을 추출했다고 설명했다. 연합뉴스
서울시는 내년 서울색으로 ‘모닝옐로우’를 선정했다고 2일 밝혔다.
모닝옐로우는 매일 아침 떠오르며 시민의 하루를 여는 아침 해에서 추출한 색이다. 지난해 ‘스카이코랄’, 올해 ‘그린오로라’에 이은 세 번째 서울색이다.
이번 서울색은 시민들이 바라는 무탈하고 맑은 하루의 활력을 담았다고 시는 설명했다.
앞서 시가 시민 1416명을 대상으로 설문조사를 한 결과 내년 서울색에 담고 싶은 가치 1위로 ‘활력’이 뽑힌 것으로 나타났다.
이에 시는 SNS(사회관계망서비스)와 온라인에 시민들이 직접 촬영하고 공유한 ‘서울의 아침 해’ 이미지 3000여건을 수집한 후 시민이 바라보는 아침 해의 색감을 국가기술표준원(KCSA) 기준으로 분석해 안정감과 활력을 담을 수 있는 색으로 도출했다.
오세훈 서울시장은 “앞으로도 계속해서 서울색을 선정해 시민들을 행복하게 하는 장치로 활용하겠다”고 말했다.
