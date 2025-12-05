13개 산단 추진 중인 대전… 대동지구 등 신규 4곳 또 공개

서울Pn

“무리한 계획” 실현 가능성 논란도

민선 8기 출범 때 22곳 조성 예고
대규모 단지는 공사 진행 3곳뿐
최대 규모 나노·반도체 수요 부족
예타 조사 철회한 뒤 재신청 준비



대전시가 일류경제 도시 실현을 내세워 추진 중인 산업단지(산단) 조성을 놓고 논란이 일고 있는 가운데 신규 예정지 4곳을 추가 공개했다.

이장우 대전시장이 4일 밝힌 산단 조성 예정지는 유성구 대동지구(96만 7000㎡)와 유성분기점(JC) 일원 송림지구(23만 1000㎡), 동구 산내JC 일원 대별지구(23만 1000㎡), 대덕구 국방기술품질원 일원 신일지구(13만 5000㎡)다. 이 시장은 “현재 13개 1006만여㎡ 규모의 산단이 추진 중이며 4곳이 추가되면 1165만㎡에 달한다”면서 “39만여㎡ 규모였던 유성 원촌 첨단바이오 메디컬 혁신지구도 낙후지역 포함 66만㎡로 확대해 정주·여가 기능을 강화할 계획”이라고 밝혔다.

앞서 시는 민선 8기 출범과 함께 2030년까지 11조 1168억원을 투입해 산단 22개(1760여만㎡)를 조성하겠다고 예고했다.

신규 산단 중 규모가 가장 큰 대동지구는 민관 합동 개발 방식으로, 핵과학과 핵융합, 양자 등 안보 기술 중심의 첨단 산단으로 조성한다. 2030년 용지를 공급할 계획으로 산단 조성과 함께 지역 교통 여건 개선 및 물류 이동 편의를 위해 4차로 산업단지 진입도로(1.13㎞) 개설도 추진한다.

이 시장은 “오늘부터 신규 산단 예정지와 원촌 혁신지구의 난개발 및 투기 방지를 위해 개발 행위를 제한한다”면서 “6대 핵심 전략산업과 미래 신성장, 지역 균형 발전을 위한 산단 조성에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

신규 산단 예정지가 상대적으로 규모가 작아 속도감 있는 추진이 가능할 것으로 평가되지만 대규모 산단의 경우 ‘무리한 계획’이라는 지적도 있다. 대규모 산단 중 현재 공사가 진행 중인 곳은 3곳에 불과하다.

최대 규모인 나노·반도체 산단(389만㎡)은 수요 부족으로 예비타당성 조사를 철회한 뒤 재신청을 준비 중이다. 안산 국방 산단(159만㎡)은 감사원 감사로 행정 절차가 중단됐다.

더욱이 대부분 사업을 대전도시공사가 시행하면서 부담을 안을 수밖에 없다.

지역의 한 관계자는 “산단 조성이 중장기 사업이란 점에서 공약 이행 퍼포먼스로 오인될 수 있다”며 “용지 공급 시기가 2030년 집중돼 기업 유치 여부도 불분명하다”고 지적했다.

대전 박승기 기자
2025-12-05 27면
