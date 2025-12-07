서울Pn

검색

노원구, 복지분야 수상 4관왕…“복지체계 우수성

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

용산구, 미래 인재 육성하는 Y리더 장학생 선발

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

광진구, 사회적경제기업 소통·화합의 장 열려

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

용산의 달콤한 ‘과자’ 역사…‘스윗 용산’ 기획전

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

인천시, 2026년 국고보조금 6조 4735억 확보···‘역대 최대’ 규모

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기
유정복 시장 “주요 현안 사업 차질 없이 추진하겠다”


  •
인천광역시청 전경


인천광역시는 내년도 국고보조금으로 사상 최대 규모인 총 6조 4735억 원을 확보했다고 7일 밝혔다. 이는 올해 5조 8697억 원보다 6038억 원(10.3%) 늘어난 규모로, 인천시 최초로 국비 6조 원을 넘어섰다.

주요 사업은 △수도권광역급행철도(GTX-B) 3,095억 원 △서울도시철도 7호선 청라연장 1,405억 원 △인천발 KTX 1,142억 원 △서해5도 종합발전 지원 107억 원 △공단고가교-서인천IC 혼잡도로 개선 161억 원 △전기자동차 보급 및 충전 인프라 구축 691억 원 △수소자동차 보급 878억 원 △노인 일자리 지원 1,209억 원 등이다.

유정복 시장은 올해 1월 국비 확보 기본계획을 수립한 뒤 주요 사업을 선정해 중앙정부에 지속적으로 반영을 요청해왔다. 5월부터 12월까지 기획재정부와 중앙부처 장·차관을 수시로 만나 사업 필요성을 설명하는 등 총 24회에 걸쳐 적극적인 건의를 진행했다.

또한 시는 지역 국회의원들과 협력하고, 국비상황실을 상시 운영하는 등 전 행정력을 투입해 국회 예산 심사 단계에서 대응을 이어간 결과 국회 심사 과정에서 △글로벌규제 대응 자동차 사이버보안 인증평가 지원(10억 → 35억) △인천 통합보훈회관 건립 7.5억 원 △강화 고려박물관 건립 타당성 용역 5억 원 △계양구 비점오염 저감시설 설치 16.2억 원 등 총 108억 원이 정부안 대비 추가 반영됐다.

유정복 시장은 “어려운 재정 여건 속에서도 시민의 요구를 반영한 핵심 예산을 확보할 수 있었던 것은 인천시와 중앙정부, 국회의 긴밀한 협력의 성과”라며 “확보된 국비가 시민 행복과 인천의 미래를 위해 효과적으로 사용되도록 주요 사업을 차질 없이 추진하겠다”라고 말했다.

안승순 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

지방자치 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

세운지구 간 오세훈 “문화재 보존·도시 개발 양립

“쇠락 좌시 안해” 녹지축 추진 재확인 주민 100명과 만나 애로사항 들어 베트남·말레이시아 4박 6일 출장

강동, 원스톱 생애 맞춤형 건강 서비스

보건소에 가족건강증진센터 운영

출산·양육 책임지는 동대문구 ‘생애 돌봄, 임산부’

일곱째 낳은 가정에 조리원 지원 민·관·병 지역 통합 돌봄 첫 사례

서울 중구, ‘노인 맞춤 돌봄’ 우수 지자체

“스마트 기술로 밀착 돌봄”

츮 ڶŸ Ÿ&

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr