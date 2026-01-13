서울Pn

부산, 22만㎡ 예비군 훈련장 시민 품으로

280억 들여 복합체육시설 조성

부산시가 닫힌 공간이던 예비군 훈련장을 열린 공간으로 조성해 시민 품으로 돌려주는 사업을 추진한다.

시는 사하구 신평 예비군 훈련장 22만㎡를 복합문화체육공간으로 개발한다고 12일 밝혔다. 이곳은 40여년간 군사 시설로 사용되다 2022년 국방부가 예비군 훈련장을 통합·재배치한 뒤 유휴부지로 남아있었다.

시는 국방부, 사하구 등 관계기관과 협의한 결과 이곳을 스포츠와 휴양, 여가를 동시에 즐기는 공간으로 조성하기로 했다. 부산시민의 생활체육 참여율이 2024년 80%로 전국에서 가장 높지만, 사하구는 기반 시설이 충분하지 않고, 지난해부터 인접한 강서체육관이 프로배구단 홈구장으로 사용되면서 체육시설 확충이 시급했기 때문이다.

시는 1단계로 280억원을 들여 예비군 훈련장 부지에 다목적체육관, 야외체육시설, 주차장을 우선 조성한다. 올해부터 행정 절차에 들어가 내년 착공, 2029년 준공할 계획이다. 이후 나머지 부지에 1단계 시설과 연계한 생활체육 시설을 조성한다. 주변 동매산 도시·유아숲 체험원과 연계한 프로그램을 개발해 복합체육시설의 활용도를 높이고, 폭 5~ 6m인 진입도로를 2028년까지 12m로 확장해 접근성도 높일 예정이다.

시 관계자는 “닫혀 있던 군사시설을 생활밀착형 공간으로 재창조하는 도시 균형발전 프로젝트”라면서 “다각적인 협력 체제를 구축해 속도감 있게 추진하겠다”고 말했다.


부산 정철욱 기자
2026-01-13 23면
