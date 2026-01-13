서울, 경제 데이터 시각화 서비스

경기지수ㆍ물가 등 정보 한눈에서울시는 여러 기관에 흩어져 있던 경제 관련 데이터를 한데 모은 ‘경제관’을 구축해 오는 13일 서울데이터허브 홈페이지에서 선보인다고 12일 밝혔다. 산업 구조 변화, 창업 환경 등 주요 정보를 일반 시민도 쉽게 이해할 수 있도록 지도와 그래프 중심으로 시각화했다.
경제관은 ▲경제구조·성장 ▲경기지수 ▲산업 ▲창업·자영업 ▲고용·소득 ▲물가 ▲소비 ▲가계금융 ▲부동산 등 9개 경제 지표를 망라하며, 40개 화면을 통해 서울의 경제 흐름을 살펴볼 수 있다. 특히 2010~2023년 사업체 조사 데이터를 기반으로 행정동(426동) 단위 산업·상권 변화를 3차원으로 시각화해 산업 성장과 쇠퇴 흐름을 한눈에 확인할 수 있도록 했다.
음식점, 소매·서비스업 등 100개 생활 밀접 업종 분포도 함께 제공되는 만큼 상권 분석에 유용할 전망이다. 강옥현 서울시 디지털도시국장은 “시민에게는 생활경제 나침반이 되어주고, 행정에는 과학적 정책 결정을 뒷받침해 주는 정보를 제공하기 위해 서비스를 고도화하겠다”고 말했다.
유규상 기자