서울, 경제 데이터 시각화 서비스

경기지수ㆍ물가 등 정보 한눈에

서울시는 여러 기관에 흩어져 있던 경제 관련 데이터를 한데 모은 ‘경제관’을 구축해 오는 13일 서울데이터허브 홈페이지에서 선보인다고 12일 밝혔다. 산업 구조 변화, 창업 환경 등 주요 정보를 일반 시민도 쉽게 이해할 수 있도록 지도와 그래프 중심으로 시각화했다.

경제관은 ▲경제구조·성장 ▲경기지수 ▲산업 ▲창업·자영업 ▲고용·소득 ▲물가 ▲소비 ▲가계금융 ▲부동산 등 9개 경제 지표를 망라하며, 40개 화면을 통해 서울의 경제 흐름을 살펴볼 수 있다. 특히 2010~2023년 사업체 조사 데이터를 기반으로 행정동(426동) 단위 산업·상권 변화를 3차원으로 시각화해 산업 성장과 쇠퇴 흐름을 한눈에 확인할 수 있도록 했다.

음식점, 소매·서비스업 등 100개 생활 밀접 업종 분포도 함께 제공되는 만큼 상권 분석에 유용할 전망이다. ﻿강옥현 서울시 디지털도시국장은 “시민에게는 생활경제 나침반이 되어주고, 행정에는 과학적 정책 결정을 뒷받침해 주는 정보를 제공하기 위해 서비스를 고도화하겠다”고 말했다.


유규상 기자
2026-01-13 23면
