서울 고덕천에 자전거 라이더 쉼터

체육 시설·커뮤니티 공간 등 조성


  •
서울 강동구 고덕동 고덕천교 하부 공간에 생활 체육 시설과 휴식 공간이 어우러진 ‘고덕천 라운지’가 새롭게 문을 열었다. 사진은 러닝 트랙과 운동 시설이 설치된 모습.
서울시 제공


서울시는 강동구 고덕동의 고덕천과 한강을 잇는 고덕천교 밑에 자전거 라이더들이 쉴 수 있는 ‘고덕천 라운지’를 새로 조성했다고 14일 밝혔다. 이 사업은 시가 2009년부터 실시한 ‘도시경관개선사업’의 일환으로, 시와 강동구가 총 11억 7000만원의 사업비를 투입해 완성했다.

기존에 콘크리트와 벤치만 있던 공간이 러닝과 스트레칭이 가능한 생활체육 시설과 자전거 거치대를 비롯한 베드형 벤치를 갖춘 자전거 라이더들의 커뮤니티 공간으로 재탄생했다.

고덕토평대교가 한눈에 보이는 한강 데크 구간은 한강 경관을 감상하며 쉴 수 있는 전망형 쉼터 공간으로 만들었다. 고덕천에서 한강으로 이어지는 주요 동선에는 안내사인과 경관조명을 설치해 편의성을 높였다.

이수희 강동구청장은 “고덕천 라운지가 강동 한강그린웨이의 핵심 거점으로 자리 잡아, 구민 누구나 일상에서 편안하게 찾는 휴식공간이 되길 기대한다”고 말했다.

최인규 서울시 디자인정책관은 “경관에 디자인요소를 특화하고 잠재된 공간을 발굴해 시민 일상과 연결되는 품격 있는 도시경관을 더욱 다양하게 조성해 나가겠다“고 말했다.


박재홍 기자
2026-01-15 24면
