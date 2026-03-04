소규모 공동주택 관리 사각지대 줄일 서울 중구 ‘홈즈매니저’

현장 밀착 지원할 주민 42명 위촉

15년 경과 20세대 미만 주택에 최대 2000만원



서울 중구 ‘홈즈매니저’

서울 중구 ‘홈즈매니저’

서울 중구가 다세대·연립주택 등 소규모 공동주택의 주거환경 개선에 나선다고 4일 밝혔다.

이를 위해 중구는 지난달 27일 구청에서 지역 사정에 밝은 주민 42명을 ‘홈즈매니저’로 위촉했다. 중구의 소규모 공동주택 단지 774곳 중 15년 이상 지난 노후 주택 비율은 78%이지만, 대부분 공용 시설 관리에 어려움을 겪는 상황을 개선하기 위해서다.

지원 대상으로 선정되면 옥상 방수, 옥외 시설물(석축, 옹벽, 담장) 안전조치, 노후 승강기 보수 등 공용시설 수리비를 지원받을 수 있다. 지원 규모는 총비용의 70~80% 이내로 단지당 최대 2000만원이다. 보조금은 1, 2차로 나눠 지급된다.

지원 신청은 오는 9일부터 다음달 10일까지 방문 또는 이메일로 접수하면 된다. 구는 주민들의 이해를 돕기 위해 오는 12일 오후 4시 구청 7층 중구홀에서 사업 설명회도 개최할 예정이다. 5월 중 최종 지원 대상을 선정한다.





김길성 중구청장은 “홈즈매니저는 행정 주도의 일방적 사업에서 벗어나, 현장을 잘 아는 주민과 소통하며 관리 사각지대를 찾기 위한 제도”라며 “체계적인 지원으로 구민들에게 쾌적하고 안전한 주거 환경을 제공하겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

홈즈매니저는 건물 외벽 균열이나 누수 등 생활 속 불편 요소를 찾고, 이웃의 주거 고충을 들으며 의견을 취합하는 소통 창구 기능을 한다. 또한 온라인 소통 채널 ‘빌라톡톡’로 구청의 지원 정보와 생활 소식도 전달할 예정이다.홈즈매니저의 활동은 구의 ‘소규모 공동주택 관리지원사업’과 연계된다. 지원 대상은 사용 승인 후 15년이 지난 20세대 미만 소규모 공동주택이다. 다만 재개발·재건축으로 철거가 확정된 단지와 공동주택 전체를 동일인이 소유한 경우는 제외된다.김주연 기자