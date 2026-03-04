광진구보건소, ‘장기요양 재택의료센터 시범사업’ 업무협약

서울Pn

통합돌봄지원법 전면 시행 앞두고 선제 대응

서울 광진구보건소는 지난달 25일 늘좋은내과의원과 ‘장기요양 재택의료센터 시범사업’ 추진을 위한 업무협약을 체결했다고 4일 밝혔다.


  •
김경호 광진구청장이 방문건강관리 가정을 방문해 이야기를 나누고 있다. 광진구 제공


구는 지난해 더불어내과의원과의 협약을 시작으로 장기요양 재택의료센터 시범사업을 단계적으로 추진해 왔으며, 이번 참여 의료기관 확대를 통해 재택의료 제공 기반을 더욱 강화하게 됐다.

‘장기요양 재택의료센터 시범사업’은 거동이 불편하고 재택의료가 필요하다고 의사가 판단한 장기요양수급자를 대상으로 의사·간호사·사회복지사 등 전문 인력이 가정을 직접 방문해 방문진료와 방문간호 서비스를 제공한다. 필요할 경우 지역사회 돌봄 자원과 연계한 통합적인 의료·복지 서비스 지원을 함께 추진한다.

구는재택의료 서비스가 필요한 대상자를 적극 발굴·연계하고 사업 운영 과정에서 관계 기관과의 협업을 확대해 지역사회 통합돌봄 기반을 체계적으로 구축해 나갈 계획이다.

김경호 구청장은 “초고령사회에 대응해 의료와 돌봄이 연계되어 가정에서도 지속될 수 있도록 지역이 함께 준비하는 의미있는 과정”이라며 “앞으로도 어르신이 살던 곳에서 건강하고 안전하게 생활할 수 있도록 촘촘한 돌봄 체계를 구축해 나가겠다”고 말했다.


서유미 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Leaders Today

