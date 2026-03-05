강남 “비닐 철저히 분리배출해 쓰레기 줄이자”

1인당 연간 10ℓ 감축 ‘웰쓰 캠페인’

서울 강남구는 쓰레기 감축을 위한 ‘건강한 자원순환, 웰쓰’ 캠페인을 연중 추진한다고 4일 밝혔다.강남구의 연간 생활폐기물 발생량은 9만 3075t으로 서울시 25개 자치구 가운데 가장 많다. 구는 일상에서 1년 동안 1인당 종량제봉투 1개(10ℓ) 상당의 쓰레기 줄이기를 목표로 삼았다. 종량제봉투에 섞여 배출되는 폐비닐(혼합 배출 13.2%)을 12% 이상 자원화해 연간 1238t(1.5%) 이상 생활폐기물을 줄인다는 계획이다.‘웰쓰’는 ‘잘(Well)-쓰레기 버리기’를 합친 이름이다. 구는 기존 폐기물 감축 사업이 종료된 뒤 발생량이 다시 늘어나는 ‘요요 현상’을 방지하기 위해, 결과 중심의 단기 감량이 아니라 과정과 환경을 함께 바꾸는 ‘자원순환 웰니스’ 방식으로 캠페인을 설계했다.이를 위해 ▲참여 ▲교육 ▲현장 ▲환경 등 4개 분야에서 캠페인을 운영한다. 조성명 강남구청장은 “﻿생활폐기물 직매립 금지의 해법은 분리배출 활성화를 통한 자원화와 생활 쓰레기 ﻿감축”이라면서 “폐기물 감축과 자원순환 활성화를 함께 추진해 ‘폐기물 완전 자립 도시 강남’을 실현하겠다”고 말했다.김동현 기자