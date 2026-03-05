서울시의회 도시안전건설위원회, ‘BTS 2026 컴백쇼’ 빈틈없는 인파 안전관리 강조

서울시에 유관기관 간 긴밀한 인파관리 협조체계 강력히 주문



강동길 서울시의회 도시안전건설위원회 위원장

서울시의회 도시안전건설위원회(위원장 강동길)는 제334회 임시회 중 지난 4일 서울시 재난안전실 소관 업무보고 과정에서, 오는 21일 광화문 광장에서 개최될 ‘BTS 2026 컴백쇼’에 대한 서울시의 인파 안전관리 지원 대책 현황을 보고 받고, 유관기관과의 긴밀한 협조체계를 통해 빈틈없는 인파 안전관리를 강하게 주문했다.서울시 재난안전실은 이번 BTS 공연은 2만 5000 관람석을 포함해 최대 26만명에 달하는 대규모 인파가 운집할 것으로 예상된다면서, 안전확보를 위해 사전예방중심 안전관리, 인파동향 모니터링 강화, 공연 단계별 대응체계 구축 등 전방위적인 대책을 시행할 계획이라고 보고했다.이에 도시안전건설위원회는 이번 BTS 공연이 넷플릭스를 통해 전 세계 190개국에 생중계되는 만큼 우리 문화를 알리는 기회인 동시에 우리가 보여줘야 할 것은 화려한 무대 그 이상의 철저한 안전관리 문화라고 입을 모으고 빈틈없는 안전관리가 이루어질 수 있도록 서울시의 적극적인 역할을 당부했다.특히, 강 위원장은 공연 전 노숙 대기자 안전관리 등 사각지대가 발생하지 않도록 주최 측을 비롯한 경찰, 소방, 자치구 등과 긴밀한 협조체계를 유지해 줄 것과, 외국인 방문객을 위한 다국어 안전 메시지 송출 등 세심하고 정교한 지원 대책 마련 그리고, 위급상황 발생 시 즉각 대응이 가능토록 이중 삼중의 안전망 구축 등 서울시가 인파 안전관리에 총력을 다해 줄 것을 거듭 강조했다.온라인뉴스부