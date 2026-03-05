서울Pn

서울시, 장비신호수 등 간접근로자도 임금 직접 지

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

서울시민 절반 이상 ‘주 4.5일 근무제’ 찬성

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

북아현·충현동 잇는 ‘과선교’… 서대문 12년 염

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

“미래 공간복지 실현”… 관악 노인복지타운·삼성동

[설명자료] 서울시의회, ‘의료 공로상에 심다치과 김영덕 원장 수상’ 보도 관련

2026.3.4. 농기자재신문, 농업정보신문 등

서울시의회는 최근 일부 언론에서 보도된 ‘2026년 의료인 공로상 시상식 심다치과 김영덕 원장 수상’ 관련, 서울시의회가 해당 시상식을 주관하거나 수상자를 선정한 사실이 전혀 없음.

수상 관련 첨부사진은 서울시의회 제공 아님.

서울시의회는 ‘2026 대한민국 희망과 도전 신년회/특강’을 일체 주최한 바 없음.


질병·실직 때도 돌봄 공백 없도록… 구로는 ‘삶의

장인홍 구로구청장

정원오 “더 넓은 곳으로 나아가겠다”… 5일 서울시

3선 구청장직 사퇴… 서울시장 레이스 스타트 “다시 출발하는 마음으로 끝까지 걸어갈 것”

관악·금천구청장, 국토부에 신천신림선 추진 촉구

“5차 국가철도망 계획 반영을” 김윤덕 장관 만나 공식 요청

“은평의 봄 안전하도록”… 직접 발로 뛰어 해빙기

사업장 점검 나선 김미경 구청장

