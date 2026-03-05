[설명자료] 서울시의회, ‘의료 공로상에 심다치과 김영덕 원장 수상’ 보도 관련

2026.3.4. 농기자재신문, 농업정보신문 등

서울시의회는 최근 일부 언론에서 보도된 ‘2026년 의료인 공로상 시상식 심다치과 김영덕 원장 수상’ 관련, 서울시의회가 해당 시상식을 주관하거나 수상자를 선정한 사실이 전혀 없음.수상 관련 첨부사진은 서울시의회 제공 아님.서울시의회는 ‘2026 대한민국 희망과 도전 신년회/특강’을 일체 주최한 바 없음.온라인뉴스부