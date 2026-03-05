[설명자료] 서울시의회, ‘의료 공로상에 심다치과 김영덕 원장 수상’ 보도 관련

2026.3.4. 농기자재신문, 농업정보신문 등서울시의회는 최근 일부 언론에서 보도된 ‘2026년 의료인 공로상 시상식 심다치과 김영덕 원장 수상’ 관련, 서울시의회가 해당 시상식을 주관하거나 수상자를 선정한 사실이 전혀 없음.
수상 관련 첨부사진은 서울시의회 제공 아님.
서울시의회는 ‘2026 대한민국 희망과 도전 신년회/특강’을 일체 주최한 바 없음.
온라인뉴스부
2026.3.4. 농기자재신문, 농업정보신문 등서울시의회는 최근 일부 언론에서 보도된 ‘2026년 의료인 공로상 시상식 심다치과 김영덕 원장 수상’ 관련, 서울시의회가 해당 시상식을 주관하거나 수상자를 선정한 사실이 전혀 없음.
장인홍 구로구청장
3선 구청장직 사퇴… 서울시장 레이스 스타트 “다시 출발하는 마음으로 끝까지 걸어갈 것”
“5차 국가철도망 계획 반영을” 김윤덕 장관 만나 공식 요청
사업장 점검 나선 김미경 구청장
전남 보성의 대표 문화예술 축제인 서편제보성소리축제가 5년 연속 대한민국축제콘텐츠대상 수상을 달성했…
자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr