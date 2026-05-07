서울Pn

검색

노원 기차마을서 밀라노 대성당 만나요

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

구로구, 서울·대전 현충원 유가족 참배 버스 운영

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

“토종 작물 키워 씨앗 반납해요” 서대문자연사박물

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

“보행 안전 지킨다”…중구, 교통섬 철거하고 횡단

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

경남로봇랜드재단–경상국립대, 로봇산업 생태계 구축 ‘맞손’

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

창업지원·실증 인프라 결합 기업 성장 지원
로봇·AI 사업 추진…연구센터 활성화 기대


  •
지난 6일 경남로봇랜드재단과 경상국립대학교 창업지원단과 업무협약을 체결하고 기념 사진을 찍고 있다. 2026.5.7. 경남로봇랜드재단 제공


경남로봇랜드재단과 경상국립대학교 창업지원단이 손을 맞잡고 지역 로봇산업 생태계 구축에 본격적으로 나선다.

경남로봇랜드재단은 지난 6일 재단 중회의실에서 경상국립대학교 창업지원단과 업무협약(MOU)을 체결했다고 7일 밝혔다. 양 기관이 각자 보유한 인프라와 네트워크를 결합해 지역 로봇 기업을 키우겠다는 구상이다.

협약의 핵심은 ‘연계’다. 경상국립대 창업지원단이 보유한 창업기업 네트워크에, 로봇랜드재단의 창업 전주기 지원체계와 사업 실증 인프라를 접목한다. 양 기관은 로봇산업 유망기업을 공동 발굴·육성하고, 재단 로봇연구센터 입주를 연계하며 장비 활용도 지원한다. 로봇·AI 분야 경쟁력 강화를 위한 공동사업과 행사 협력도 포함됐다.

최원기 재단 원장은 “이번 협약을 계기로 지역 로봇기업 발굴과 로봇연구센터 활성화가 탄력을 받을 것으로 기대한다”며 “관계기관과의 협력을 지속 확대해 지역 로봇산업 생태계 조성과 기업 성장 지원에 힘쓰겠다”고 밝혔다.


창원 이창언 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

지방자치 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

종로 부암·평창 아동 실내 놀이터 생긴다

187㎡ 규모 7월 준공·10월 개장

동작, 한강변 천문대서 ★ 봐요

노들역 인근 ‘본동 명소화 사업’

어르신 위로하는 따뜻한 갈비탕… 서대문 두 번째 ‘

이성헌 구청장, 2호점 준공식 참석

해방촌 공영주차장 주차면 2배 ‘쑥’

복층화 완료… 주차 24→49면

츮 ڶŸ Ÿ&

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr