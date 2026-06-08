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전입 1인가구 안정 정착 도와요…은평구, ‘은빛솔(SOL)라이프’ 추진

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오는 15일, 2분기 접수 시작


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서울 은평구 ‘은빛솔(SOL)라이프’ 사업 홍보물.
은평구 제공


서울 은평구는 다른 곳에서 전입한 청·중장년 1인 가구의 정착을 돕기 위해 ‘웰컴행복박스’를 제공하는 은빛솔(SOL)라이프 사업을 추진한다고 8일 밝혔다. 1인 가구의 연착륙을 돕고 복지 사각지대를 발굴하기 위해 마련됐다.

은빛SOL라이프는 2023년부터 추진 중인 사업으로 ‘은’평의 ‘빛’나는 ‘솔’로(SOLO)에게 전입 ‘라이프’(생활)를 지원한다는 의미다. 올 1월 이후 은평구로 전입한 1962년~2007년생 청·중장년 1인 가구가 지원 대상이다. 올해 지원 규모는 총 900명이다. 청년층은 분기별로 신청받고 중장년층은 연중 상시 신청할 수 있다. 2분기 접수는 15일부터 시작된다.

사업 대상자로 선정되면 전입 환영 물품인 ‘웰컴행복박스’를 받는다. 대상자는 ▲공구세트(펜치·드라이버) ▲생활세트(휴지·수건) ▲응급세트(휴대용 소화기·미니 구급함) 중 하나를 선택할 수 있다.

청년층은 온라인으로 신청할 수 있으며 중장년층은 온라인 또는 거주지 동주민센터에 신청하면 된다. 구는 자격 요건을 확인한 뒤 신청 주소지로 웰컴행복박스를 배송한다. 자세한 내용은 구청 가족정책과 1인 가구 지원팀으로 문의하면 된다.

김미경 구청장은 “새로운 환경에서 생활을 시작하는 전입 1인 가구가 구에 안정적으로 적응할 수 있도록 생활 지원과 복지 연계를 추진하고 있다”며 “앞으로도 고립·은둔 위험 가구를 적극 발굴하고 필요한 서비스를 연계해 촘촘한 복지 안전망을 구축하겠다”고 밝혔다.


송현주 기자
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