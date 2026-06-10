임광현 경기도의원, 의정홍보위원회 활동 마무리



임광현 의원이 지난 9일 경기도의회에서 열린 ‘제11대 경기도의회 후반기 의정홍보위원회 감사패 수여식’에서 감사패를 받고 김진경 의장과 함께 기념촬영을 하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 교육기획위원회 소속 임광현 의원(더불어민주당, 가평)이 제11대 후반기 의정홍보위원회 위원으로서의 공식 활동을 마무리했다.도의회는 지난 9일, 그동안 도민들에게 다양한 의정활동을 효과적으로 전달하고 의회의 역할과 성과를 널리 알리는 데 기여한 의정홍보위원들의 노고를 격려하기 위해 감사패 수여식을 개최했다.임 의원은 홍보위원으로 활동하는 동안 교육 현안과 지역 사회 발전을 위한 주요 의정 성과를 도민의 눈높이에 맞춰 쉽게 전달해 왔으며, 의회와 도민 간의 양방향 소통을 확대하는 데 중점을 두고 활동해 왔다.감사패를 수상한 그는 “홍보는 단순히 의정활동 전달 수단이 아니라 도민과의 소통의 창구”라며 “도민의 눈높이에 맞춰 의정활동을 적극 알리고, 도민과 소통하는 열린 의회를 만드는 데 최선을 다해왔다”고 소감을 밝혔다.한편 임 의원은 현재 교육기획위원회 위원으로서 교육계 주요 현안 해결과 지역 교육환경 개선을 위한 정책 제안을 지속하고 있으며, 현장 중심의 의정활동을 활발히 이어가고 있다.양승현 리포터